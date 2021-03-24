Турция – Нидерланды: онлайн первого матча отбора ЧМ-2022

Премьерный поединок отборочной компании чемпионата мира 2022 года проходит в Стамбуле, где сборная Турции принимает команду Нидерландов. Соперники выступают в группе G, где также играют Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар. Все шесть коллективов стартуют сегодня, в среду.
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Наш сайт ведет трансляцию с комментариями и яркими мультимедиа – фото и видео.
Турция – Нидерланды
Расклад сил. Сборная Турции в последние годы сильно сдала. В 2020-м подопечные Шенола Гюнеша, который сменил Мирчу Луческу, выиграли лишь один из шести матчей Лиги наций – у россиян. Таким образом, турки заняли последнее место в квартете и вылетели из второго дивизиона.
Нидерланды же лишь в очных дуэлях уступили Италии путевку в полуфинал турнира – 1:1 и 0:1. Следить за коллективом Франка де Бура интересно еще и по той причине, что летом украинцы сыграют с ним в финальной части Евро.
Рефери поединка – 36-летний англичанин Майкл Оливер, один из самых авторитетный арбитров европейского футбола.
Прогнозы. Букмекеры явное преимущество отдают "оранжевым", несмотря на выездной характер матча. Коэффициент на победу Нидерландов – 1.77, а Турции – 4.80, на ничью – 3.75. Во встрече забьют, скорее всего, не более трех мячей, а самый вероятный счет – 0:1 (коэф. – 6.90).
Где смотреть. На украинских каналах матч можно увидеть на "Футбол 2". Прямая трансляция стартует в 18:50. Также встречу покажут на интернет-платформе OLL.TV. В повторе игру можно посмотреть в 3:05 и 13:50 четверга на "Футбол 1", а в 7:55 – на "Футбол 2".
Узнавайте расписание, трансляции и результаты матчей отбора ЧМ в среду.
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