Турция – Нидерланды: онлайн первого матча отбора ЧМ-2022

Премьерный поединок отборочной компании чемпионата мира 2022 года проходит в Стамбуле, где сборная Турции принимает команду Нидерландов. Соперники выступают в группе G, где также играют Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар. Все шесть коллективов стартуют сегодня, в среду.

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Турция – Нидерланды

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Расклад сил. Сборная Турции в последние годы сильно сдала. В 2020-м подопечные Шенола Гюнеша, который сменил Мирчу Луческу, выиграли лишь один из шести матчей Лиги наций – у россиян. Таким образом, турки заняли последнее место в квартете и вылетели из второго дивизиона.

Нидерланды же лишь в очных дуэлях уступили Италии путевку в полуфинал турнира – 1:1 и 0:1. Следить за коллективом Франка де Бура интересно еще и по той причине, что летом украинцы сыграют с ним в финальной части Евро.

Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Рефери поединка – 36-летний англичанин Майкл Оливер, один из самых авторитетный арбитров европейского футбола.

Прогнозы. Букмекеры явное преимущество отдают "оранжевым", несмотря на выездной характер матча. Коэффициент на победу Нидерландов – 1.77, а Турции – 4.80, на ничью – 3.75. Во встрече забьют, скорее всего, не более трех мячей, а самый вероятный счет – 0:1 (коэф. – 6.90).

Где смотреть. На украинских каналах матч можно увидеть на "Футбол 2". Прямая трансляция стартует в 18:50. Также встречу покажут на интернет-платформе OLL.TV. В повторе игру можно посмотреть в 3:05 и 13:50 четверга на "Футбол 1", а в 7:55 – на "Футбол 2".

Узнавайте расписание, трансляции и результаты матчей отбора ЧМ в среду.

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