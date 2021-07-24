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Олімпіада 2020 в Токіо

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Друге "золото" Китаю! Штангістка підняла в чотири рази більше за власну вагу

Олег Люлька Олег Люлька
24 липня, 10:49
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Китайська важкоатлетка Хоу Чжихуей стала олімпійською чемпіонкою у ваговій категорії до 49 кг, встановивши при цьому відразу три рекорди Ігор
Чемпіонка Ігор - Хоу Чжихуей
Чемпіонка Ігор - Хоу Чжихуей / Фото: Reuters

Перші медалі Олімпіади в Токіо розіграли у важкій атлетиці – на поміст вийшли жінки в найлегшій ваговій категорії до 49 кг. Олімпійською чемпіонкою тут стала 24-річна китаянка Хоу Чжихуей.

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Китайська спортменка підняла в сумі в чотири рази більше власної ваги – 210 кг (94 в ривку + 116 у поштовху), всі її результати стали олімпійськими рекордами. Другою стала Саїкхом Мірабал Чану з Індії (202 кг – 87 + 115), третьою – Айса Вінді Кантіка з Індонезії (194 кг – 84 + 110).

Штанга. Жінки. Категорія "до 49 кг"

  • 1. Хоу Чжихуей (Китай) – 210 кг (олімпійський рекорд)
  • 2. Саїкхом Мірабал Чану (Індія) – 202 кг
  • 3. Айса Вінді Кантіка (Індонезія) – 194 кг

Нагадаємо, раніше на Олімпіаді розіграли перше "золото" Ігор. У стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів не було рівних іншій представниці Китаю – Цянь Ян, яка з олімпійським рекордом перестріляла Анастасію Галашину з ОКР.

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