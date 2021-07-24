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Росія відреагувала на повернення Криму Україні – її висміяли в Мережі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
24 липня, 10:11
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На офіційному сайті Олімпіади-2020 на карті відрізали Крим від України, але потім вибачилися і виправили помилку. Росія відразу ж висловила свої претензії
МОК повернув Крим Україні і розізлив Росію
МОК повернув Крим Україні і розізлив Росію

У Міжнародному олімпійському комітеті назвали прикрою помилкою публікацію неправильної карти України. Зараз на сайті МОК Крим і Україна знову єдине ціле, а в Росії істерика.

"У зв'язку з опублікуванням на сайті Олімпіади-2020 карти, де міститься некоректне зображення територіальної приналежності російського півострова Крим, хотіли б нагадати, що Крим повернувся до складу Російської Федерації в результаті вільного волевиявлення його жителів на референдумі, проведеному в повній відповідності з міжнародними стандартами" , – йдеться в заяві посольства Росії в Японії на сторінці в Facebook.

У посольстві стверджують, що "Крим є невід'ємною частиною Російської Федерації, питання про його приналежність остаточно і безповоротно закритий". Також вони зажадали від МОК і оргкомітету Ігор виправити карту.

У коментарях під постом росіянам нагадали, яким чином вони отримали Крим і про ніяку законність тут мова не йде.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав: "Авжеж – "вільне волевиявлення" під дулом автоматів російських військ ,які вторглися. Крим є тимчасово окупованою РФ територією України. Така ж очевидність, як і те, що південна група Курильських островів – Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї – є територією Японії".

Ось деякі коментарі від інших користувачів:

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