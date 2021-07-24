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Її уколи залітали в мене, як у мішень! Українка Кривицька – про фіаско в Токіо

Олег Люлька Олег Люлька
24 липня, 09:56
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Українська шпажистка Олена Кривицька прокоментувала свою поразку в 1/16 фіналу Олімпіади, де поступилася представниці Польщі Ренаті Кнапик-Міаззі
Шпажистка Олена Кривицька
Шпажистка Олена Кривицька / Фото: Reuters, НОК України

Виступ 34-річної Олени Кривицької на Олімпіаді завершився поразкою вже в першому поєдинку з полячкою Ренатою Кнапик-Міазгою з рахунком 8:15.

"Не впоралася з емоціями. Суперниця середнього рівня, непогана. Але сьогодні я слабшою виявилася. Хотілося виступити краще, але не завжди виходить так, як ми розраховуємо", – наводить слова української шпажистки Суспільне

"З самого початку я занадто багато хотіла бути обережною. І не встигала побачити, коли суперниця виходила в атаку. Я тиснула на неї без якихось активних дій, а вона просто, виходить, мене колола. Перші її п'ять уколів залетіли просто, як у мішень"

"Підготовка до Ігор була хороша, і я добре почувалася фізично, коли фехтували на тренуваннях з японськими спортсменками. Не знаю, що ще сказати"

Олена Кривицька залишає Ігри
Олена Кривицька залишає Ігри / Фото: Reuters

Відзначимо, що у вболівальників були підстави розраховувати на успіх Кривицької в Токіо. Адже уродженка Ростова, яка в 90-х переїхала до Тернополя, вигравала Універсіаду-2009 і здобувала "бронзу" на трьох чемпіонатах світу – у Москві-2015, Лейпцигу-2017 і Будапешті-2019.

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Але з Іграми, вже третіми в кар'єрі, у Олени знову не склалося.

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