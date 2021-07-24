Здали нерви: українець Коростильов упустив шанс завоювати медаль Олімпіади-2020

Український стрілок Павло Коростильов посів четверте місце у фіналі Олімпіади-2020 зі стрільби з пістолета на дистанції 10 метрів. Все вирішив один неточний постріл

Павло Коростильов став четвертим / Фото: Reuters

Українець вийшов до фіналу з четвертим результатом і в фіналі йшов в групі лідерів, але у вирішальний момент зробив дуже невдалий постріл і опустився на четверте місце, вибувши з медальної гонки.

"Бронза" дісталася китайцеві Вей Пангу, а "золото" розіграли між собою серб Дамір Мікеч і іранець Джавад Фаругі. Вирішальний постріл залишився за іранцем. При цьому Фаругі ще й встановив олімпійський рекорд.

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