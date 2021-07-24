Сдали нервы: украинец Коростылев упустил шанс завоевать медаль Олимпиады-2020

Украинец вышел в финал с четвертым результатом и в финале шел в группе лидеров, но в решающий момент сделал очень неудачный выстрел и опустился на четвертое место, выбыв из медальной гонки.
"Бронза" досталась китайцу Вей Пангу, а "золото" разыграли между собой серб Дамир Микеч и иранец Джавад Фаруги. Решающий выстрел остался за иранцем. При этом Фаруги еще и установил олимпийский рекорд.
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