Второе "золото" Китая! Штангистка подняла в четыре раза больше собственного веса

Китайская тяжелоатлетка Хоу Чжихуэй стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 49 кг, установив при этом сразу три рекорда Игр

Чемпионка Игр - Хоу Чжихуэй из Китая / Фото: Reuters

Первые медали Олимпиады в Токио разыграли в тяжелой атлетике – на помост вышли женщины в самой легкой весовой категории до 49 кг. Олимпийской чемпионкой тут стала 24-летняя китаянка Хоу Чжихуэй.

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Китайская спортменка подняла в сумме в четыре раза больше своего собственного веса – 210 кг (94 в рывке + 116 в толчке), все ее результаты стали олимпийскими рекордами. Второй стала Саикхом Мирабаи Чану из Индии (202 кг – 87+115), третьей – Айса Винди Кантика из Индонезии (194 кг – 84+110).

Штанга. Женщины. Категория "до 49 кг"

1. Хоу Чжихуэй (Китай) – 210 кг (олимпийский рекорд)

2. Саикхом Мирабаи Чану (Индия) – 202 кг

3. Айса Винди Кантика (Индонезия) – 194 кг

Напомним, ранее на Олимпиаде разыграли первое "золото" Игр. В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров не было равных другой представительнице Китая – Цянь Ян, которая с олимпийским рекордом перестреляла Анастасию Галашину из ОКР.