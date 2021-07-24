Ее уколы залетали в меня, как в мишень! Украинка Кривицкая – о фиаско в Токио

Украинская шпажистка Елена Кривицкая прокомментировала свое поражение в 1/16 финала Олимпиады, где уступила представительнице Польши Ренате Кнапик-Миазге

Шпажистка Елена Кривицкая / Фото: Reuters, НОК Украины

Выступление 34-летней Елены Кривицкой на Олимпиаде завершилось поражением уже в первом поединке с полячкой Ренатой Кнапик-Миазге со счетом 8:15.

"Не справилась с эмоциями. Соперница среднего уровня, неплохая. Но сегодня я слабее оказалась. Хотелось выступить лучше, но не всегда получается так, как мы рассчитываем", – приводит слова украинской шпажистки Суспільне

"С самого начала я слишком много хотела быть осторожной. И не успевала увидеть, когда соперница выходила в атаку. Получается, что я поджимала ее без каких-то активных действий, а она просто, выходит, меня колола. Первые ее пять уколов залетели просто, как в мишень"

"Подготовка к Играм была хорошая, и я хорошо себя чувствовала физически, когда фехтовала на тренировках с японскими спортсменками. Не знаю, что еще сказать"

Елена Кривицкая покидает Игры / Фото: Reuters

Отметим, что у болельщиков были основания рассчитывать на успех Кривицкой в Токио. Ведь уроженка Ростова, в 90-х переехавшая в Тернополь, выигрывала Универсиаду-2009 и добывала "бронзу" на трех чемпионатах мира – в Москве-2015, Лейпциге-2017 и Будапеште-2019.

Читайте также: На Олимпиаде разыграли первое "золото"! Китаянка перестреляла россиянку

Но с Играми, уже третьими в карьере, у Елены опять не сложилось.