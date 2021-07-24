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Олимпиада 2020 в Токио

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Украинка из России провалилась на Олимпиаде

Олег Люлька Олег Люлька
24 июля, 08:40
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Для украинской уроженки Ростова Елены Кривицкой, которая приехала в Токио побороться за медаль в соревнованиях шпажисток, Олимпийские игры в Японии уже закончились
Елена Кривицкая покидает Игры
Елена Кривицкая покидает Игры / Фото: Reuters

Уже в своем первом поединке на Играх в Токио, в 1/16 финала индивидуального первенства среди шпажисток, украинка Елена Кривицкая уступила представительнице Польши Ренате Кнапик-Миазге – 8:15.

Польская шпажистка вышла вперед 5:0 в начале противостояния и затем удержала добытое преимущество.

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Таким образом 34-летняя Елена Кривицкая, для которой это была третья Олимпиада в карьере, выбывает из Игр.

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Отметим, что у болельщиков были основания рассчитывать на успех Кривицкой в Токио. Ведь уроженка Ростова, в 90-х переехавшая в Тернополь, выигрывала Универсиаду-2009 и добывала "бронзу" на трех чемпионатах мира – в Москве-2015, Лейпциге-2017 и Будапеште-2019.

Елена Кривицкая
Елена Кривицкая

Однако в Токио у Елены, увы, не заладилось...

Напомним, ранее на Олимпиаде разыграли первое "золото". В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров не было равных представительнице Китая Цянь Ян, которая с олимпийским рекордом перестреляла россиянку Анастасию Галашину.

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