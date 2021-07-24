Девушка дня на Олимпиаде-2020: боевая красотка Дарья Белодед

Очаровательная украинская дзюдоистка Дарья Белодед – одна из главных надежд Украины на золотую медаль на Олимпиаде-2020, а также претендентка на звание Мисс Украина на Играх в Токио!

Украинская красавица Дарья Белодед / Фото: Instagram

Дарья родилась в семье двукратного чемпиона Европы и призера чемпионата мира по самбо Геннадия Белодеда и мастера спорта СССР по дзюдо Светланы Кузнецовой.

Родители не хотели, чтобы девушка занималась единоборствами и отдали ее на художественную гимнастику. Но уже в шестилетнем возрасте Даша настояла на том, чтобы заниматься дзюдо.

В 2017 году на открытом Континентальном Кубке в Праге Белодед выиграла свою первую взрослую золотую медаль.

А в 2018-м Даша стала самой молодой чемпионкой мира в истории. Через год Белодед повторила свой успех и стала уже самою юной двукратной чемпионкой мира!

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В Токио от Дарьи ждут минимум медаль. Украинка доминировала в своей весовой категории до пандемии, но коронавирус немного приостановил ее победное шествие. Тем не менее, на Играх она должна проявить свои самые лучшие качества. От кого еще Украина ждет медаль Олимпиады-2020: ТОП-20 претендентов на пьедестал в Токио.