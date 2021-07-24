Українка з Росії провалилася на Олімпіаді

Для української уродженки Ростова Олени Кривицької, яка приїхала до Токіо за медаллю в змаганнях шпажисток, Олімпійські ігри в Японії вже закінчилися

Олена Кривицька залишає Ігри / Фото: Reuters

Уже в своєму першому поєдинку на Іграх в Токіо, в 1/16 фіналу індивідуальної першості серед шпажисток, українка Олена Кривицька поступилася представниці Польщі Ренаті Кнапик-Міазге – 8:15.

Польська шпажистка повела 5:0 на початку протистояння і потім втримала здобуту перевагу.

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Отже, 34-річна Олена Кривицька, для якої це була третя Олімпіада в кар'єрі, вибуває з Ігор.

Відзначимо, що у вболівальників були підстави розраховувати на успіх Кривицької в Токіо. Адже уродженка Ростова, яка в 90-х переїхала до Тернополя, вигравала Універсіаду-2009 і здобувала "бронзу" на трьох чемпіонатах світу – в Москві-2015, Лейпцигу-2017 і Будапешті-2019.

Олена Кривицька

Однак в Токіо у Олени, на жаль, не склалося...

Нагадаємо, раніше на Олімпіаді розіграли перше "золото". У стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів не було рівних представниці Китаю Цянь Ян, яка з олімпійським рекордом перестріляла росіянку Анастасію Галашину.