Украина теряет первого боксера на Олимпиаде-2020

Капитан сборной Украины по боксу Николай Буценко, выступающий в весовой категории до 56 кг, не сумел пробиться в четвертьфинал Олимпиады-2020

Николай Буценко покидает Олимпиаду-2020 / Фото: Reuters

Украинец проиграл поединок 1/8 финала Жану Карлосу Пачито из Эквадора по очкам. Судьи отдали украинцу два раунда, а его сопернику – три.

Отметим, что для Буценко это была вторая Олимпиада в карьере, но в Рио Николай так же проиграл в стартовом поединке.

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Отметим, что Украину на Олимпиаде-2020 представляют пять боксеров – помимо Буценко это Ярослав Харциз, Александр Хижняк, Цотне Рогава и Анна Лысенко.

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