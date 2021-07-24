Украина теряет первого боксера на Олимпиаде-2020

Украинец проиграл поединок 1/8 финала Жану Карлосу Пачито из Эквадора по очкам. Судьи отдали украинцу два раунда, а его сопернику – три.
Отметим, что для Буценко это была вторая Олимпиада в карьере, но в Рио Николай так же проиграл в стартовом поединке.
Отметим, что Украину на Олимпиаде-2020 представляют пять боксеров – помимо Буценко это Ярослав Харциз, Александр Хижняк, Цотне Рогава и Анна Лысенко.
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