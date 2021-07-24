Україна втрачає першого боксера на Олімпіаді-2020

Капітан збірної України з боксу Микола Буценко, який виступає у ваговій категорії до 56 кг, не зумів пробитися в чвертьфінал Олімпіади-2020

Микола Буценко покидає Олімпіаду-2020 / Фото: Reuters

Українець програв поєдинок 1/8 фіналу Жану Карлосу Пачіто з Еквадору за очками. Судді віддали українцеві два раунди, а його суперникові – три.

Відзначимо, що для Буценко це була друга Олімпіада в кар'єрі, але в Ріо Микола так само програв у стартовому поєдинку.

Відзначимо, що Україну на Олімпіаді-2020 представляють п'ять боксерів – крім Буценко це Ярослав Харциз, Олександр Хижняк, Цотне Рогава і Анна Лисенко.

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