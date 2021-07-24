Есть первый финал! Коростылев будет бороться за золото Олимпиады-2020

Украинский стрелок Павел Коростылев пробился в финал соревнований по пулевой стрельбе из пистолета на 10 м на Олимпиаде-2020

Павел Коростылев вышел в финал Олимпиады-2020 / Фото: НОК Украины

В квалификации Коростылев продемонстрировал четвертый результат, набрав 581 балл, это на пять меньше, чем у лидера Чаудхари Саураба из Индии. Финал состоится сегодня, начало – в 15:30 по киевскому времени.

К сожалению, еще один украинец Олег Омельчук не смог пробиться в финал. По итогам квалификации он стал лишь 18-м (575)

Квалификация в пулевой стрельбе на дистанции 10 метров:

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