Украинский дзюдоист поспорит за бронзу Олимпиады

Киевлянин Артем Лесюк, одним из тренеров которого является отец Дарьи Белодед, точно останется без золота и серебра, но еще может вскочить на третье место

Дзюдоист из Киева Артем Лесюк / Фото: Instagram

В 1/16 финала в весовой категории до 60 кг 24-летний украинский дзюдоист Артем Лесюк победил Хосе Рамоса из Гватемалы, в 1/8 финала был сильнее представителя Узбекистана Шарафуддина Лутфиллаева.

Однако в четвертьфинале Лесюк проиграл вице-чемпиону Европы французу Луке Мхеидзе, что означает – Артем уже точно останется без золотой или серебряной медали.

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Но украинец еще может добыть бронзовую, если выиграет утешительный турнир. Первым соперником Лесюка там будет представитель Нидерландов Торнике Цякадоеа. Начало поединка – в 11:30 по Киеву.

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Артем Лесюк и Геннадий Белодед

Отметим, что кумиром Артема Лесюка является Криштиану Роналду. А до дзюдо он занимался плаванием и футболом.

Ранее на Олимпиаде разыграли первое "золото". В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров не было равных представительнице Китая Цянь Ян, которая с олимпийским рекордом перестреляла Анастасию Галашину из ОКР.