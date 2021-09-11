Піду туди, де я потрібен! Верняєв пригрозив змінити громадянство

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 у вправах на брусах Олег Верняєв не виключає, що на Іграх-2024 в Парижі представлятиме вже не Україну

Олег Верняєв / Фото: Getty Images

Знаменитий український гімнаст Олег Верняєв, який відбуває 4-річну дискваліфікацію за мельдоній, може змінити спортивне громадянство.

Про це 27-річний чемпіон Ріо-2016 заявив на церемонії з нагоди 30-річчя НОК України.

"Чи готовий я представляти Україну на Олімпіаді-2024? Якщо зменшать строк дискваліфікації. Ну як: у нас тут паралельно триває конфлікт в збірній. І якщо мене повернуть в спорт, то, скажімо так, "сюсюкання не буде" – буде ультиматум: або я готуюся за повним карт-бланшем, мені готують всі умови, які потрібні, і прибирають всіх тих людей, які мені заважають. Або ж відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати", – наводить слова Верняева Суспільне.

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Олег Верняєв / Фото: Instagram

"Куди йду? Я про це ще не думав, не шукав собі жодних пропозицій, оскільки я ще не повернувся в спорт. Просто кажу: або я потрібен і робіть мені повні умови, або не потрібен – і відпускайте".

Олег Верняєв / Фото: Instagram

Говорячи про конфлікт у збірній України, Верняєв зазначив:

"Проблема в людях, які у нас у залі. Які, скажімо так, самі собі створювали проблеми, а тепер кричать, що хтось їх ображав, заважав, що їм заважає молодіжна збірна і маленькі діти. Але це смішно, коли 30-річні дядьки говорять, що їм заважає дівчина-тренер або юніори по 17 років заважають тренуватися і готуватися до Олімпійських ігор".

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Олег Верняєв

"Я хочу займатися гімнастикою і виступати. І хочу робити це вдома, – каже Верняєв. – І розраховую, що приймуть "правильну" сторону. Мені наша молодь не заважає, я її тільки підтримую. А якщо вона комусь заважає, то вони або бояться конкуренції, або я не знаю... Я професійний гімнаст, у мене вже вік підходить. Залишається тільки один цикл (Париж-2024), коли я розумію, що буду вигравати медалі. Навіщо мені йти, якщо я можу тут виступати? Але якщо я тут не потрібен, то я піду туди, де буду потрібен".

/ Фото: AFP

Нагадаємо, Верняєв намагається оскаржити свою допінг-дискваліфікацію в Спортивному арбітражному суді Лозанни.

"Я розумію, що скасувати (рішення про дискваліфікацію) – навряд таке станеться. Але якби хоча б на рік скоротили покарання – було б класно, я б уже в листопаді (2023-го) повернувся в стрій", – каже спортсмен.

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При цьому, навіть не виступаючи на Іграх-2020 у Токіо, Верняєв потрапив у скандал, привітавши із золотою медаллю росіян.