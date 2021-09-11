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Уйду туда, где я нужен! Верняев пригрозил сменить гражданство

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
11 сентября, 22:54
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Олимпийский чемпион Рио-2016 в упражнениях на брусьях Олег Верняев не исключает, что на Играх-2024 в Париже будет представлять уже не Украину
Олег Верняев
Олег Верняев / Фото: Getty Images

Знаменитый украинский гимнаст Олег Верняев, отбывающий 4-летнюю дисквалификацию за мельдоний, может сменить спортивное гражданство.

Об этом 27-летний чемпион Рио-2016 заявил на церемонии по случаю 30-летия НОК Украины.

"Готов ли я представлять Украину на Олимпиаде-2024? Если уменьшат срок дисквалификации. Ну как: у нас здесь параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, "сюсюканья не будет" – будет ультиматум: или я готовлюсь по полному карт-бланш, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Или же отпускайте меня и я ухожу туда, где мне будет удобно работать", – приводит слова Верняева Суспільне.

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Олег Верняев
Олег Верняев / Фото: Instagram

"Куда ухожу? Я об этом еще не думал, не искал себе никаких предложений, поскольку я еще не вернулся в спорт. Просто говорю: или я нужен и делайте мне полные условия, или не нужен – и отпускайте".

Олег Верняев
Олег Верняев / Фото: Instagram

Говоря о конфликте в сборной Украины, Верняев отметил:

"Проблема в людях, которые у нас находятся в зале. Которые, скажем так, сами себе создавали проблемы, а теперь кричат, что кто-то их оскорблял, мешал, что им мешает молодежная сборная и маленькие дети. Но это смешно, когда 30-летние дяди говорят, что им мешает девушка-тренер или юниоры по 17 лет мешают тренироваться и готовиться к Олимпийским играм".

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Олег Верняев
Олег Верняев

"Я хочу заниматься гимнастикой и выступать. И хочу делать это дома, – говорит Верняев. – И рассчитываю, что примут "правильную" сторону. Мне наша молодежь не мешает, я ее только поддерживаю. А если она кому-то мешает, то они либо боятся конкуренции, либо я не знаю... Я профессиональный гимнаст, у меня уже возраст поджимает. Остается только один цикл (Париж-2024), когда я понимаю, что буду выигрывать медали. Зачем мне уходить, если я могу здесь выступать? Но если я здесь не нужен, то я пойду туда, где буду нужен".

Олег Верняев
Олег Верняев / Фото: AFP

Напомним, Верняев пытается оспорить свою допинг-дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

"Я понимаю, что отменить (решение о дисквалификации) – вряд такое произойдет. Но если бы хотя бы на год сократили наказание – было бы классно, я бы уже в ноябре (2023-го) вернулся в строй", – говорит спортсмен.

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При этом, даже не выступая на Играх-2020 в Токио, Верняев угодил в скандал, поздравив с золотой медалью россиян.

Олег Верняев поздравляет россиян
Олег Верняев поздравляет россиян / Фото: AFP

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