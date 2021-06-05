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Учасникам Олімпіади-2020 роздадуть 160 тисяч презервативів, але використовувати забороняють

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
5 червня, 09:58
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Спортсмени будуть забезпечені контрацептивами практично на кожен день Олімпіади в Токіо, але оргкомітет не радить атлетам зближуватися заради власної безпеки
Олімпійцям роздадуть 160 тисяч презервативів
Олімпійцям роздадуть 160 тисяч презервативів / Фото: freepik.com

Спортсмени на Олімпійських іграх в Токіо отримають від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) 160 тисяч презервативів. В Іграх візьмуть участь 11 тисяч атлетів, на кожного припаде близько 14 презервативів. Також ми писали, що перед олімпійцями поставили умову взяти на себе відповідальність за свою смерть.

Олімпіада-2020 триватиме 17 днів – з 23 липня по 8 серпня, тобто спортсмени будуть забезпечені контрацептивами практично на кожен день змагань. Правда, використовувати їх атлетам забороняють, пише insider.com.

Справа в тому, що оргкомітет рекомендує спортсменам під час Ігор соціально дистанціюватися, щоб убезпечити один одного від зараження коронавірусом. Про який інтим в таких умовах можна говорити.

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До речі, раніше з'явилися побоювання, що світу загрожує "олімпійський" штам коронавірусу. Японські лікарі попереджають, що якщо Олімпійські ігри в Токіо таки відбудуться, це призведе до нового штаму COVID-19. До старту змагань – менше двох місяців.

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