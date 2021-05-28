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Захисник Шахтаря отримав шанс зіграти на Олімпіаді в Токіо

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
28 травня, 12:49
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Бразильський легіонер "гірників" Вітао отримав виклик в олімпійську збірну країни, яка проведе два товариські матчі – з Кабо-Верде і Сербією
Вітао в матчі Шахтар - Реал
Вітао в матчі Шахтар - Реал / Фото: Reuters

Захисник донецького Шахтаря Вітао отримав запрошення в олімпійську збірну Бразилії. В рамках підготовки до Олімпійських ігор в Токіо бразильці запланували два товариські матчі – з Кабо-Верде (5 червня) і Сербією (8 червня).

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Суперники Бразилії в групі олімпійського турніру – Німеччина, Кот-д'Івуар і Саудівська Аравія. Змагання стартують 22 липня, а матчі команди відбудуться в Йокогамі і Сайтама.

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Для Вітао це дебютний виклик в олімпійську збірну Бразилії, повідомляє сайт Шахтаря. У минулому сезоні центральний захисник провів за Шахтар 17 матчів: 10 – в чемпіонаті України, три – в Лізі чемпіонів і чотири – в Лізі Європи.

Нагадаємо, що цього тижняРоберто Де Дзербі став головним тренером Шахтаря.

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