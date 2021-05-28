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Защитник Шахтера получил шанс сыграть на Олимпиаде в Токио

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
28 мая, 12:49
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Бразильский легионер "горняков" Витао получил вызов в олимпийскую сборную страны, которая проведет два товарищеских матча – с Кабо-Верде и Сербией
Витао в матче Шахтер - Реал
Витао в матче Шахтер - Реал / Фото: Reuters

Защитник донецкого Шахтера Витао получил приглашение в олимпийскую сборную Бразилии. В рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио бразильцы запланировали два товарищеских матча – с Кабо-Верде (5 июня) и Сербией (8 июня).

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Соперники Бразилии в группе олимпийского турнира – Германия, Кот-д’Ивуар и Саудовская Аравия. Соревнования стартуют 22 июля, а матчи команды состоятся в Йокогаме и Сайтаме.

В тренде

Для Витао это дебютный вызов в олимпийскую сборную Бразилии, сообщает сайт Шахтера. В минувшем сезоне центральный защитник провел за Шахтер 17 матчей: 10 – в чемпионате Украины, три – в Лиге чемпионов и четыре – в Лиге Европы.

Напомним, что на этой неделе Роберто Де Дзерби стал главным тренером Шахтера.

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