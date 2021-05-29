Повинні взяти відповідальність за свою смерть! Перед олімпійцями поставили умову

У Токіо продовжили надзвичайний стан до 20 червня і зобов'яжуть атлетів підписати документ, в якому вони погоджуються на участь в Іграх під власну відповідальність

В Токіо ніяк не можуть побороти COVID-19 / Фото: Reuters

Уряд Японії прийняв рішення продовжити надзвичайний стан в Токіо і ще восьми префектурах до 20 червня. Раніше передбачалося, що після 31 травня жителям столиці будуть зроблені послаблення в антіковідному режимі. Однак тиск на місцеву систему охорони здоров'я через пандемію на думку влади ще занадто великий.

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Нове продовження режиму НС збільшує ймовірність того, що стосовно японських уболівальників буде прийнято таке ж жорстке рішення, як стосовно іноземців, і трибуни Олімпіади залишаться порожніми.

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Крім того, Міжнародний олімпійський комітет вимагатиме від спортсменів погодитися взяти відповідальність за можливі проблеми зі здоров'ям під час Олімпіади в Токіо на себе.

Організація зобов'яже атлетів підписати документ, в якому вони погоджуються на участь в Олімпіаді під власну відповідальність і усвідомлюють, що можуть зіткнутися з ризиком для здоров'я або смертю.

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Олімпіада в Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня. Ігри повинні були відбутися влітку 2020 року, але були перенесені на рік через пандемію коронавіруса.

Згідно з численними опитуваннями, переважна більшість жителів Японії виступає за скасування або подальше перенесення Олімпійських ігор, також проти проведення змагань виступила місцева асоціація лікарів. Раніше ми писали, що комуністи вимагають скасувати Олімпіаду в Токіо.

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