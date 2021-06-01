На Олімпіаду в Токіо прибули перші спортсмени: хто посмів

Першою іноземною командою, яка прибула на Ігри, стала жіноча збірна Австралії з софтболу. Її чекають щоденні тести на коронавірус. До старту Олімпіади – півтора місяці

Збірна Австралії з софтболу - уже в Японії / Фото: Reuters

Жіноча збірна Австралії з софтболу стала першою з груп іноземних спортсменів, які прибули до Японії для участі в Олімпіаді. Хоча її проведення в Токіо з 23 липня по 8 серпня досі залишається під питанням через ситуацію з коронавірусом.

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У складі австралійської команди – 28 ллюдей, з них 23 спортсменки. Вони прибули до міжнародного аеропорту Наріта і вирушили до префектури Гумма, щоб почати тренування.

Усі члени команди заздалегідь вакцинувалися проти коронавірусу. Їм також доведеться щодня здавати тести, інформує агентство Kyodo.

17 липня австралійська команда переїде до олімпійського селища. А перший матч на олімпійському турнірі проведе ще до офіційного старту Ігор – 21 липня Австралія зіграє з Японією.

Нагадаємо, МОК зобов'язав атлетів підписати документ, в якому вони погоджуються на участь в Олімпіаді під власну відповідальність і усвідомлюють, що можуть зіткнутися з ризиком для здоров'я або навіть смертю.

Також ми розповідали, що скасування Олімпіади обійдеться Японії в божевільну суму. Проведення – ще дорожче. При цьому, згідно з численними опитуваннями, переважна більшість жителів Японії виступає за скасування або перенесення Ігор.