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Скасування Олімпіади обійдеться Японії в божевільну суму. Проведення – ще дорожче

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
25 травня, 20:27
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В Японії вважають, що проведення Олімпійських ігор обійдеться країні дорожче, ніж відміна турніру. Лікарі побоюються, що Ігри викличуть нову хвилю захворюваності і смертей
В Японії тривають дискусії з приводу скасування Олімпіади. Фото: REUTERS/Issei Kato
В Японії тривають дискусії з приводу скасування Олімпіади. Фото: REUTERS/Issei Kato

Скасування Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо цього літа обійдеться Японії приблизно в 17 мільярдів доларів. Такі результати дослідження опублікував Дослідницький інститут Номура. Раніше ми писали, що комуністи вимагають скасувати Олімпіаду в Токіо.

Інститут попереджає про ще більші економічні втрати, якщо буде оголошено новий надзвичайний стан, щоб впоратися з новим сплеском випадків коронавірусу після проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо. До речі, раніше японські лікарі заявили, що Олімпіада збільшить число смертей від коронавірусу.

При цьому японці побоюються нової хвилі пандемії і виступають за скасування Олімпіади в Токіо. У недавньому опитуванні Kyodo News близько 60 відсотків респондентів виступили проти Ігор.

В тренді

Проте минулого тижня віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс заявив, що Олімпійські ігри в Токіо з 23 липня по 8 серпня будуть проведені, навіть якщо в японській столиці діятиме надзвичайний стан.

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