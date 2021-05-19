Олімпіада збільшить число смертей від коронавірусу: японські лікарі б'ють на сполох

Асоціація лікарів Токіо опублікувала відкритий лист, в якому закликала МОК і владу Японії скасувати Олімпійські ігри

Учасникам змагань в Токіо нагадують про маски / Фото: Reuters

Знову неспокійно в Японії. Ми вже писали, що більше 60% жителів проти проведення Олімпійських ігор в Токіо. Підтримали співгромадян і політики з різних партій. А тепер Асоціація практикуючих лікарів Токіо опублікувала відкритий лист, в якому закликала Міжнародний олімпійський комітет і прем'єр-міністра Японії скасувати Олімпіаду-2020.

У листі йдеться, що японські лікарні переповнені пацієнтами з COVID-19, а низький рівень вакцинації населення не залишає надій на швидке скасування надзвичайної ситуації, яка діє в столичній префектурі до кінця травня.

"Японія буде нести максимальну відповідальність, якщо Олімпійські ігри збільшать число смертей від коронавірусу", – йдеться в повідомленні.

Ігри-2020, раніше відкладені рік, зараз намічені на період з 23 липня по 8 серпня 2021 року. У Токіо повинні прибути понад 10 тисяч іноземних спортсменів і десятки тисяч супроводжуючих з більш ніж 200 країн.

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