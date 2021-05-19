Олимпиада увеличит число смертей от коронавируса: японские врачи бьют тревогу

Ассоциация врачей Токио опубликовала открытое письмо, в котором призвала МОК и власти Японии отменить Олимпийские игры

Участникам соревнований в Токио напоминают о масках / Фото: Reuters

Снова неспокойно в Японии. Мы уже писали, что более 60% жителей против проведения Олимпийских игр в Токио. Поддержали сограждан и политики из разных партий. А теперь Ассоциация практикующих врачей Токио опубликовала открытое письмо, в котором призвала Международный олимпийский комитет и премьер-министра Японии отменить Олимпиаду-2020.

В письме говорится, что японские больницы переполнены пациентами с COVID-19, а низкий уровень вакцинации населения не оставляет надежд на быструю отмену чрезвычайной ситуации, которая действует в столичной префектуре до конца мая.

"Япония будет нести максимальную ответственность, если Олимпийские игры увеличат число смертей от коронавируса", — говорится в сообщении.

Игры-2020, ранее отложенные год, сейчас намечены на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. В Токио должны прибыть более 10 тысяч иностранных спортсменов и десятки тысяч сопровождающих из более чем 200 стран.

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