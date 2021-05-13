Японські міста саботують Олімпіаду-2020 і відмовляються пускати спортсменів

/ Фото: Reuters

Міжнародний олімпійських комітет і Японія не збираються скасовувати Ігри-2020 цього літа. Однак усім зрозуміло, що пройдуть вони в украй незвичних умовах. Головного болю організаторам додали і 40 (!) японських міст, які відмовляються від прийому спортивних делегацій з-за кордону.

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Про масовий саботаж повідомляє агентство Reuters.

Всього Олімпійські ігри в тій чи іншій мірі торкнуться близько 500 японських міст, але кілька десятків вирішили не брати участь в заходах. Місцева влада побоюється поширення коронавірусу, який може прибути з-за кордону. Жителі цих регіонів також наполягають, що лікарняні ліжка потрібні їм самим, а не для приїжджих. Їх підтримують і 100 лікарів, які стверджують, що медична система може впасти при появі хворих спортсменів, і вимагають відмовитися від Олімпіади.

У середу в Японії зафіксували понад 7000 нових пацієнтів з інфекцією, в тому числі 969 – в Токіо.

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Нещодавно в Токіо оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус.

Згадаймо, як олімпійський вогонь зустрічали в Японії в минулому році:

Олімпійський вогонь Ігор-2020 прибув до Японії з Греції Відео: Reuters

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