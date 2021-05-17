Комуністи вимагають скасувати Олімпіаду в Токіо! Їх підтримує більше половини японців

Близько 60% жителів Японії виступають за скасування Олімпійських ігор через критичну ситуацію з поширенням коронавіруса в країні

Токіо-2020 / Фото: Reuters

Гроші чи здоровий глузд? Міжнародний олімпійський комітет і влада Японії продовжують наполягати на проведенні влітку Олімпіади-2020. Ніхто не хоче терпіти ще більше збитків. Хоча здоровий глузд підказує, що потрібно скасовувати.

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Напевно ніколи ще в сучасній історії така кількість місцевих жителів не була проти Олімпійських ігор, як зараз в Токіо. Нові дані опитувань свідчать, що 60% японців за скасування Ігор. А петиція про скасування Олімпіади-2020 набирає підписи рекордними темпами.

Одним фронтом з народом виступили і різні політичні сили. Сьогодні Комуністична партія Японії закликала уряд країни скасувати літню Олімпіаду-2020 в Токіо. Про це повідомила керівник партії Томоко Тамура.

Політичний керівник основної опозиційної Конституційно-демократичної партії Японії Кента Ізмумі також попросить уряд розглянути питання про скасування або перенесення Ігор.

Все це після того, як влада Японії оголосила про посилення антікоронавірусних заходів в країні. Зокрема, в ще трьох префектурах (Хоккайдо, Окаямі і Хіросімі) був введений режим надзвичайного стану.

Багато лікарень нездатні прийняти всіх пацієнтів у важкому і середньотяжкому стані. Почастішали смертельні випадки, коли люди змушені перебувати вдома без достатньої медичної допомоги в очікуванні місця в лікарні.

Олімпійські ігри-2020 в Токіо повинні пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року.