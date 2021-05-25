Отмена Олимпиады обойдется Японии в сумасшедшую сумму. Проведение – еще дороже

Отмена Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио этим летом обойдется Японии примерно в 17 миллиардов долларов. Такие результаты исследования опубликовал Исследовательский институт Номура. Ранее мы писали, что коммунисты требуют отменить Олимпиаду в Токио.
Институт предупреждает о еще больших экономических потерях, если будет объявлено новое чрезвычайное положение, чтобы справиться с новым всплеском случаев коронавируса после проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Кстати, ранее японские врачи заявили, что Олимпиада увеличит число смертей от коронавируса.
При этом японцы опасаются новой волны пандемии и выступают за отмену Олимпиады в Токио. В недавнем опросе Kyodo News около 60 процентов респондентов выступили против Игр.
Тем не менее на прошлой неделе вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио с 23 июля по 8 августа будут проведены, даже если в японской столице будет действовать чрезвычайное положение.