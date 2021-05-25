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Отмена Олимпиады обойдется Японии в сумасшедшую сумму. Проведение – еще дороже

Александр Трикиша Александр Трикиша
25 мая, 20:27
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В Японии считают, что проведение Олимпийских игр обойдется стране дороже, чем отмена турнира. Врачи опасаются, что Игры вызовут новую волну заболеваемости и смертей
В Японии продолжаются дискуссии по поводу отмены Олимпиады. Фото: REUTERS/Issei Kato
В Японии продолжаются дискуссии по поводу отмены Олимпиады. Фото: REUTERS/Issei Kato

Отмена Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио этим летом обойдется Японии примерно в 17 миллиардов долларов. Такие результаты исследования опубликовал Исследовательский институт Номура. Ранее мы писали, что коммунисты требуют отменить Олимпиаду в Токио.

Институт предупреждает о еще больших экономических потерях, если будет объявлено новое чрезвычайное положение, чтобы справиться с новым всплеском случаев коронавируса после проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Кстати, ранее японские врачи заявили, что Олимпиада увеличит число смертей от коронавируса.

При этом японцы опасаются новой волны пандемии и выступают за отмену Олимпиады в Токио. В недавнем опросе Kyodo News около 60 процентов респондентов выступили против Игр.

В тренде

Тем не менее на прошлой неделе вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио с 23 июля по 8 августа будут проведены, даже если в японской столице будет действовать чрезвычайное положение.

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