Нехай Олімпіада не загрожує нашим життям! Партнер Токіо-2020 вимагає скасувати Ігри

Популярна японська газета Asahi Shimbun звернулася до прем'єр-міністра країни з вимогою відмовитися від проведення Олімпійських ігор через пандемію коронавірусу

Жителі Японії проти Олімпійських ігор. Фото: Kyodo. Kyodo/via REUTERS

Японська газета Asahi Shimbun, яка є офіційним партнером Олімпіади в Токіо, закликала скасувати Ігри. Причина стара – в країні ніяк не можуть взяти під контроль поширення коронавірусу.

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Редакційна стаття на сайті видання вийшла з заголовком, що закликає прем'єр-міністра країни скасувати Олімпіаду. Газета попереджає, що Олімпійські ігри становлять загрозу для здоров'я населення і створять додаткове навантаження на службу охорони здоров'я, яка з усіх сил намагається стримати останню хвилю коронавірусу.

"Поширення коронавірусу ще не зупинено, і повторне продовження надзвичайного стану в Токіо і ряді інших регіонів країни неминуче. У зв'язку з цим ми вважаємо недоцільним проведення цього літа Олімпійських ігор в Токіо. Ми закликаємо прем'єр-міністра Японії Йосіхіде Сугу тверезо і об'єктивно оцінити ситуацію, що склалася, і скасувати майбутні змагання", – йдеться в заяві Asahi.

"Беручи до уваги, скільки людей були задіяні в організації Ігор, скільки спортсменів готувалися до головних стартів в своїй кар'єри, не хотілося б скасування Ігор. Але зараз найголовніше – це життя наших громадян. Нехай Олімпіада не загрожує їм. В країну приїде близько 90 тисяч людей. Є ймовірність того, що вони завезуть нові штами з усього світу, які потім поширяться по Японії. Хто візьме на себе відповідальність за це? Захистити своїх громадян – це природне рішення", – переконують владу журналісти.

Минулого тижня глава координаційної комісії Ігор Джон Коутс оголосив про те, що літні Олімпійські ігри в Токіо відбудуться в строк навіть за умови дії в місті режиму надзвичайної ситуації через коронавірус. Нині цей режим діє в більшості префектур Японії, що приймають Олімпіаду, в тому числі в Токіо.

Згідно з численними опитуваннями, переважна більшість жителів Японії виступає за скасування або подальше перенесення Олімпійських ігор, також проти проведення змагань виступила місцева асоціація лікарів. Раніше ми писали, що комуністи вимагають скасувати Олімпіаду в Токіо.

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