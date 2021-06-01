На Олимпиаду в Токио прибыли первые спортсмены: кто посмел

Первой иностранной командой, прибывшей на Игры, стала женская сборная Австралии по софтболу. Ее ждут ежедневные тесты на коронавирус. До старта Олимпиады – полтора месяца

Сборная Австралии по софтболу - уже в Японии / Фото: Reuters

Женская сборная Австралии по софтболу стала первой из групп иностранных спортсменов, которые приехали в Японию для участия в Олимпиаде. Хотя ее проведение в Токио с 23 июля по 8 августа все еще остается под вопросом из-за ситуации с коронавирусом.

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В составе австралийской команды – 28 человек, из них 23 спортсменки. Они прибыли в международный аэропорт Нарита и отправились в префектуру Гумма, чтобы начать тренировки.

Все члены команды заранее вакцинировались от коронавируса. Им также придется каждый день сдавать тесты на наличие вируса, информирует агентство Kyodo.

17 июля австралийская команда переедет в олимпийскую деревню. А первый матч на олимпийском турнире проведет еще до официального старта Игр – 21 июля Австралия сыграет с Японией.

Напомним, МОК обязал атлетов подписать документ, в котором они соглашаются на участие в Олимпиаде под собственную ответственность и осознают, что могут столкнуться с риском для здоровья или даже смертью.

Также мы рассказывали, что отмена Олимпиады обойдется Японии в сумасшедшую сумму. Проведение – еще дороже. При этом, согласно многочисленным опросам, подавляющее большинство жителей Японии выступает за отмену или перенос Игр.