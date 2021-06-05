Участникам Олимпиады-2020 раздадут 160 тысяч презервативов, но использовать запрещают

Спортсмены будут обеспечены контрацептивами практически на каждый день Олимпиады в Токио, но оргкомитет не советует атлетам сближаться ради собственной безопасности

Олимпийцам раздадут 160 тысяч презервативов / Фото: freepik.com

Спортсмены на Олимпийских играх в Токио получат от Международного олимпийского комитета (МОК) 160 тысяч презервативов. В Играх примут участие 11 тысяч атлетов, на каждого придется около 14 презервативов. Также мы писали, что перед олимпийцами поставили условие взять на себя ответственность за свою смерть.

Олимпиада-2020 продлится 17 дней – с 23 июля по 8 августа, то есть спортсмены будут обеспечены контрацептивами практически на каждый день соревнований. Правда, использовать их атлетам запрещают, пишет insider.com.

Дело в том, что оргкомитет рекомендует спортсменам во время Игр социально дистанцироваться, чтобы обезопасить друг друга от заражения коронавируса. О каком интиму в таких условиях можно говорить.

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Кстати, ранее появились опасения, что миру грозит "олимпийский" штамм коронавируса. Японские врачи предупреждают, что если Олимпийские игры в Токио таки состоятся, это приведет к новому штамму COVID-19. До старта соревнований – менее двух месяцев.