Сім'я білоруски, якій на Олімпіаді погрожували суїцидом, втекла з Мінська до Києва

Журналіст Дмитро Навоша в ефірі "Ехо Москвы" заявив, що чоловік і дитина білоруської легкоатлетки Христини Тімановськоїзалишили Білорусь і поїхали до Київ.
Арсеній Зданевич, чоловік Христини Тімановської, підтвердив це в коментарі СЭ.
"Усе правильно, я справды покинув Білорусь. Приїхав до Києва, але докладної інформації не надам", – сказав Зданевич
Нагадаємо, напередодні Тімановську керівництво легкоатлетичної збірної Білорусі спробувало насильно вивезти з Токіо, де відбуваэться Олімпіада, до Мінська.
Але 24-річна спортсменка звернулася до Міжнародного олімпійського комітету з проханням про допомогу. І зараз вона перебуває в аеропорту Токіо в супроводі місцевої влади та поліції.
Євросоюз готовий надати Тімановській політичний притулок.
Скандал спалахнув після того, як Христина Тімановська розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її на естафету 4 по 400 метрів без її відома.
"Мені сказали, що питання про депортацію вже не на рівні федерації легкої атлетики Білорусі було вирішене, не на рівні міністерства спорту, а рівнем вище. Що мене потрібно ліквідувати з Олімпіади, повернути додому, тому що я заважаю команді виступати, – розповідала раніше Тімановська . – Але боюся, що в Білорусі мене, можливо, можуть посадити до в'язниці. Я не боюся того, що мене звільнять або виженуть з нацкоманди. Я турбуюся про свою безпеку".
При цьому керівництво легкоатлетичної збірної Білорусі погрожувало Тімановській, що вона, якщо не вгамується, може закінчити суїцидом.