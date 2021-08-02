Сім'я білоруски, якій на Олімпіаді погрожували суїцидом, втекла з Мінська до Києва

Чоловік і дитина легкоатлетки Христини Тімановської приїхали до столиці України після того, як білоруську спортсменку своя ж країна намагалася насильно депортувати з Токіо

Тімановська і її чоловік / Фото: Reuters, Instagram

Журналіст Дмитро Навоша в ефірі "Ехо Москвы" заявив, що чоловік і дитина білоруської легкоатлетки Христини Тімановськоїзалишили Білорусь і поїхали до Київ.

Арсеній Зданевич, чоловік Христини Тімановської, підтвердив це в коментарі СЭ.

"Усе правильно, я справды покинув Білорусь. Приїхав до Києва, але докладної інформації не надам", – сказав Зданевич

Нагадаємо, напередодні Тімановську керівництво легкоатлетичної збірної Білорусі спробувало насильно вивезти з Токіо, де відбуваэться Олімпіада, до Мінська.

Христина Тімановська в Токіо-2020 / Фото: Reuters

Але 24-річна спортсменка звернулася до Міжнародного олімпійського комітету з проханням про допомогу. І зараз вона перебуває в аеропорту Токіо в супроводі місцевої влади та поліції.

Євросоюз готовий надати Тімановській політичний притулок.

Білоруска Христина Тімановська / Фото: Reuters

Скандал спалахнув після того, як Христина Тімановська розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її на естафету 4 по 400 метрів без її відома.

"Мені сказали, що питання про депортацію вже не на рівні федерації легкої атлетики Білорусі було вирішене, не на рівні міністерства спорту, а рівнем вище. Що мене потрібно ліквідувати з Олімпіади, повернути додому, тому що я заважаю команді виступати, – розповідала раніше Тімановська . – Але боюся, що в Білорусі мене, можливо, можуть посадити до в'язниці. Я не боюся того, що мене звільнять або виженуть з нацкоманди. Я турбуюся про свою безпеку".

При цьому керівництво легкоатлетичної збірної Білорусі погрожувало Тімановській, що вона, якщо не вгамується, може закінчити суїцидом.