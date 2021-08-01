Головний скандал Олімпіади! Білоруска, яку вирішили ліквідувати, просить притулку

Легкоатлетка Христина Тімановська переконана, що якщо дозволить вивезти себе з Олімпійських ігор в Токіо на батьківщину, до Білорусі, там її запроторять за ґрати

Білоруска Христина Тімановська / Фото: Reuters

Білоруську легкоатлетку Христину Тімановську, яку керівництво її збірної намагалося насильно відправити з Токіо до Мінська, наразі поліція японської столиці перевозить в безпечне місце.

Спортсменка має намір подавати прохання про притулок і з цього приводу збирається звернутися до влади Австрії.

"Я боюся, що в Білорусі мене, можливо, можуть посадити до в'язниці. Я не боюся того, що мене звільнять або виженуть з нацкоманди. Я турбуюся про свою безпеку. І гадаю, що наразі перебування в Білорусі для мене небезпечне", – наводить слова Тімановської BY.tribuna.com

"За що посадити? В тому-то й справа, що я нічого не зробила, при цьому мене позбавили права брати участь в бігу на 200 метрів і захотіли відправити додому. Сказали, що це питання вже не на рівні федерації легкої атлетики вирішено, не на рівні міністерства спорту, а рівнем вище. Що мене потрібно ліквідувати з Олімпіади, повернути додому, тому що я заважаю команді виступати"

"Притулок в Австрії? Поки ми думаємо, куди звернутися. Найближчу ніч над цим доведеться поміркувати. І вже завтра ухвалимо якесь рішення. Зараз я в поліції, а далі буду просити притулок. Крок за кроком будемо діяти. Я планую залишити Токіо, але не тим рейсом, яким мене хотіли відправити. Зараз я під захистом поліції", – сказала Тімановська

При цьому Міжнародний олімпійський комітет заявив, що "вивчає ситуацію з Тімановською і чекає роз'яснень від НОК Білорусі".

Нагадаємо, напередодні Тімановська обурилася тим, що крім своїх коротких дисциплін 100 і 200 метрів, керівництво білоруської збірної зобов'язало її бігти ще й естафету 4х400 м.

"Я тільки що дізналася новину про те, що на Олімпіаді я буду бігти ще й третій вид – естафету 4 по 400 метрів. Виявляється, що наше "дуже круте начальство" вирішило все, як завжди, за нас. Вони накосячили з дівчатами, у яких не вистачає достатньо тестів, щоб прилетіти на їхню першу в житті Олімпіаду. Але чому ми повинні відповідати за ці косяки? Чому я повинна ці проблеми вирішувати? При цьому я пишу начальнику команди, а він мені не відповідає", – обурилася Тімановська, після чого білоруська збірна і спробувала відправити її додому, але, як бачимо, безуспішно

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