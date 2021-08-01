Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Головний скандал Олімпіади! Білоруска, яку вирішили ліквідувати, просить притулку

Олег Люлька Олег Люлька
1 серпня, 20:02
Копіювати лінк
Легкоатлетка Христина Тімановська переконана, що якщо дозволить вивезти себе з Олімпійських ігор в Токіо на батьківщину, до Білорусі, там її запроторять за ґрати
Білоруска Христина Тімановська
Білоруска Христина Тімановська / Фото: Reuters

Білоруську легкоатлетку Христину Тімановську, яку керівництво її збірної намагалося насильно відправити з Токіо до Мінська, наразі поліція японської столиці перевозить в безпечне місце.

Спортсменка має намір подавати прохання про притулок і з цього приводу збирається звернутися до влади Австрії.

"Я боюся, що в Білорусі мене, можливо, можуть посадити до в'язниці. Я не боюся того, що мене звільнять або виженуть з нацкоманди. Я турбуюся про свою безпеку. І гадаю, що наразі перебування в Білорусі для мене небезпечне", – наводить слова Тімановської BY.tribuna.com

"За що посадити? В тому-то й справа, що я нічого не зробила, при цьому мене позбавили права брати участь в бігу на 200 метрів і захотіли відправити додому. Сказали, що це питання вже не на рівні федерації легкої атлетики вирішено, не на рівні міністерства спорту, а рівнем вище. Що мене потрібно ліквідувати з Олімпіади, повернути додому, тому що я заважаю команді виступати"

"Притулок в Австрії? Поки ми думаємо, куди звернутися. Найближчу ніч над цим доведеться поміркувати. І вже завтра ухвалимо якесь рішення. Зараз я в поліції, а далі буду просити притулок. Крок за кроком будемо діяти. Я планую залишити Токіо, але не тим рейсом, яким мене хотіли відправити. Зараз я під захистом поліції", – сказала Тімановська

При цьому Міжнародний олімпійський комітет заявив, що "вивчає ситуацію з Тімановською і чекає роз'яснень від НОК Білорусі".

Нагадаємо, напередодні Тімановська обурилася тим, що крім своїх коротких дисциплін 100 і 200 метрів, керівництво білоруської збірної зобов'язало її бігти ще й естафету 4х400 м.

"Я тільки що дізналася новину про те, що на Олімпіаді я буду бігти ще й третій вид – естафету 4 по 400 метрів. Виявляється, що наше "дуже круте начальство" вирішило все, як завжди, за нас. Вони накосячили з дівчатами, у яких не вистачає достатньо тестів, щоб прилетіти на їхню першу в житті Олімпіаду.

Але чому ми повинні відповідати за ці косяки? Чому я повинна ці проблеми вирішувати? При цьому я пишу начальнику команди, а він мені не відповідає", – обурилася Тімановська, після чого білоруська збірна і спробувала відправити її додому, але, як бачимо, безуспішно

Читайте також: Росія продовжує приховувати шахрайство з допінгом: нові звинувачення в Токіо

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
24
14
13
51
2
flag США СШАUS
20
23
16
59
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
12
19
13
44
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Франція ФранціяFR
5
10
6
21
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
8
17
9
flag Італія ІталіяIT
4
8
15
27
10
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти