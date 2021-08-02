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Семья белоруски, которую выгоняли с Олимпиады, сбежала из Минска в Киев

Олег Люлька Олег Люлька
2 августа, 12:09
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Муж и ребенок легкоатлетки Кристины Тимановской приехали в столицу Украины после того, как белорусскую спортсменку своя же страна пытались насильно депортировать из Токио
Тимановская и ее муж
Тимановская и ее муж / Фото: Reuters, Instagram

Журналист Дмитрий Навоша в эфире "Эха Москвы" заявил, что муж и ребенок белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской покинули Беларусь и уехали в Киев.

Арсений Зданевич, муж Кристины Тимановской, подтвердил это в комментарии СЭ.

"Все верно, я действительно покинул Беларусь. Приехал в Киев, но подробной информации не предоставлю", – сказал Зданевич

Напомним, накануне Тимановскую руководство легкоатлетической сборной Беларуси попыталось насильно вывезти из Токио, где проходит Олимпиада, в Минск.

Кристина Тимановская в Токио-2020
Кристина Тимановская в Токио-2020 / Фото: Reuters

Но 24-летняя спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет с просьбой о помощи. И сейчас она находится в аэропорту Токио в сопровождении местных властей и полиции.

Евросоюз готов предоставить Тимановской политическое убежище.

Белоруска Кристина Тимановская
Белоруска Кристина Тимановская / Фото: Reuters

Скандал вспыхнул после того, как Кристина Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.

"Мне сказали, что вопрос о депортации уже не на уровне федерации легкой атлетики Беларуси был решен, не на уровне министерства спорта, а уровнем выше. Что меня нужно ликвидировать с Олимпиады, вернуть домой, потому что я мешаю команде выступать, – рассказывала ранее Тимановская. – Но боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности".

При этом руководство легкоатлетической сборной Беларуси угрожало Тимановской, что она, если не смирится, может закончить суицидом.

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