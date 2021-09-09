Нові обійми Магучіх і Ласіцкене: і це після скандалу в Токіо!

Українська і російська стрибунки у висоту продовжують обніматися навіть після олімпійського скандалу – тепер це сталося на фіналі сезону Діамантової ліги в Швейцарії

Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх / Фото: Instagram

Незважаючи на запевнення міністра спорту Вадима Гутцайта, що відтепер наші спортсмени контролюватимуть свої емоції і не будуть обніматися з росіянами на змаганнях, сталося навпаки.

І знову – Магучіх і Ласіцкене. Цього разу – на фіналі сезону Діамантової ліги в Цюріху, де напередодні росіянка стала першою, а українка – другою.

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Австралійка Елінор Паттерсон, яка посіла на змаганнях в Швейцарії шосте місце, опублікувала в Instagram командний знімок фіналісток, на якому росіянка Ласіцкене обіймає українку Магучіх за плечі, демонструючи при цьому пальцями символ перемоги – англійську букву V.

Нагадаємо, після попередніх, олімпійських, обіймів з росіянкою Ласіцкене в Токіо Ярослава потрапила під хвилю критики. Магучіх викликали на килим до Міноборони.

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А колишня народна депутатка Ірина Фаріон назвала Магучіх біосміттям і закликала позбавити її громадянства.

"Я б цю медаль, яку вона отримала, відправила назад до Токіо, а цю "баберу" позбавила б українського громадянства", – заявила Фаріон

У відповідь міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт закликав припинити цькування Магучіх, інакше вона може прийняти пропозицію від іншої країни і тоді всі будуть кусати лікті.

Як ми писали, серед тих, хто кличе до себе Магучіх і її тренера, є і РФ.

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Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене / Фото: Reuters

Додамо, що Магучіх є лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене – капітаном збройних сил РФ, також вона була довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах-2018.