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Їй запропонують гроші, і вона піде: міністр закликає припинити цькування Магучіх

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
16 серпня, 11:21
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Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт закликав припинити критикувати українську легкоатлетку Ярославу Магучіх через скандал з обіймами з росіянкою Марією Ласіцкене
Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх
Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

Магучіх і Ласіцкене обіймалися після фіналу змагань в стрибках в довжину, де українка завоювала бронзову медаль, а росіянка стала олімпійською чемпіонкою.

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Поведінка українки викликала хвилю критики в ЗМІ і серед уболівальників, дівчину навіть викликали на розмову в Міноборони, адже вона є молодшим лейтенантом ЗСУ.

Однак Гутцайт вважає, що потрібно припиняти цькування 19-річної спортсменки, якщо ми не хочемо втратити її.

Міністр спорту Вадим Гутцайт
Міністр спорту Вадим Гутцайт / Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

"Ярослава з 7 років готувалась, постійно в залах. Я вважаю, що в той момент перемоги вона просто була в стані ейфорії, і не дуже відчувала.

Я впевнений, що коли вона побачила реакцію, потім все зрозуміла. Напевно, нам треба більше працювати зі спортсменами, щоб вони в стані ейфорії більше себе контролювали

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене після фіналу змагань на Олімпіаді-2020
Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене після фіналу змагань на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

Але щодо Магучіх можу сказати, що якщо ми не хочемо втратити ще цю спортсменку, щоб потім не говорили, що від нас їдуть спортсмени, то не треба на неї тиснути.

Вона повернулася героїнею з бронзовою медаллю з Олімпіади, підняла український прапор. А будемо тиснути, їй запропонують гроші і вона поїде.

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Скандал на злеті. Колаж – "Сьогодні"
Скандал на злеті. Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters

А потім знову будуть говорити, що винен міністр, президент, що не втримали. Є така ситуація, всі повинні зробити висновки, і я в тому числі, і рухатись далі", – сказав Гутцайт в інтерв'ю українській правді.

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