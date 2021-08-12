Магучіх і її тренерці пропонують змінити громадянство: Росія серед претендентів

Після повернення з бронзової і скандальної для себе Олімпіади в Токіо Ярослава Магучіх розповіла про спроби інших країн переманити її до себе

Ярослава Магучіх з Тетяною Степановою / Фото: Instagram

Ярослава Магучіх, обійми якої з росіянкою Марією Ласіцкене стали головним олімпійським скандалом для України, повідомила про інтерес до її персони з боку інших країн.

"Мені багато хто пропонував – і мені писали, і моєму тренеру", – наводить слова 19-річної бронзової призерки Токіо Ярослави Магучіх НВ

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Тренер Магучіх, Тетяна Степанова, в коментарі Суспільне конкретизувала, звідки їй, Степановій, надходять пропозиції – Росія, Німеччина, Кіпр, Австралія.

Магучіх і її тренер. Фото – Instagram

Однак, за словами Магучіх, ці пропозиції вона навіть не розглядає.

"Я люблю свою країну, хочу прославляти спорт в нашій країні, у мене навіть є мрія – тренувати дітей, щоб вони теж піднімалися на олімпійський п'єдестал", – каже Магучіх

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На Іграх-2024 у Парижі Ярослава має намір додати до вже здобутої бронзи золото: "Мені буде 23, я буду вже досвідченіша".

Ярослава Магучіх / Фото: REUTERS

Раніше Магучіх заявила, що її обійми з чемпіонкою Ігор-2020 з росіянкою Ласіцкене "не були виразом якоїсь політичної позиції".

"І тим більше я не хочу заперечувати, що триває війна між Україною і Російською Федерацією. Ми просто привітали одна одну згідно з олімпійськими традиціями. Я дуже поважаю воїнів, які б'ються, щоб ми могли виступати на міжнародній арені", – сказала Ярослава

Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

Відзначимо, що Магучіх є лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене – капітаном збройних сил РФ, також вона була довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах-2018.