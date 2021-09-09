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Новые объятия Магучих и Ласицкене: и это после скандала в Токио!

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
9 сентября, 11:29
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Украинская и российская прыгуньи в высоту продолжают обниматься даже после олимпийского скандала – теперь это произошло на финале сезона Бриллиантовой лиги в Швейцарии
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Instagram

Несмотря на заверение министра спорта Вадима Гутцайта, что отныне наши спортсмены будут контролировать свои эмоции и не будут обниматься с россиянами на соревнованиях, произошло обратное.

И снова – Магучих и Ласицкене. На сей раз – на финале сезона Бриллиантовой лиги в Цюрихе, где накануне россиянка стала первой, а украинка – второй.

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Австралийка Элинор Паттерсон, занявшая на соревнованиях в Швейцарии шестое место, опубликовала в Instagram командный снимок финалисток, на котором россиянка Ласицкене обнимает украинку Магучих за плечи, демонстрируя при этом пальцами символ победы – английскую букву V.

Напомним, после предыдущих, олимпийских, объятий с россиянкой Ласицкене в Токио Ярослава попала под волну критики. Магучих вызвали на ковер в Минобороны.

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А бывший народный депутат Ирина Фарион назвала Магучих биомусором и призвала лишить гражданства.

"Я бы эту медаль, которую она получила, отправила назад в Токио, а эту "баберу" лишила бы украинского гражданства", – заявила Фарион

В ответ министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт призвал прекратить травлю Магучих, иначе она может принять предложение от другой страны и тогда все будут кусать локти.

Как мы писали, среди тех, кто зовет к себе Магучих и ее тренера, есть и РФ.

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Мария Ласицкене и Ярослава Магучих
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене
Ярослава Магучих и Мария Ласицкене / Фото: Reuters

Добавим, что Магучих является лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ, также она была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах-2018.

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