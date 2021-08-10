Магучіх за обійми з росіянкою назвали "біосміттям", колеги закликають "не звертати уваги"

Не вщухає скандал навколо української легкоатлетки Ярослави Магучіх, яка під час Олімпійських ігор в Токіо обіймалася з росіянкою Марією Ласіцкене

Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх під час нагородження / Фото: Reuters

Напередодні скандал з україно-російськими обіймами прокоментувала колишній народний депутат Ірина Фаріон (ВО "Свобода"). Вона записала відео, в якому називала бронзову призеру Олімпіади-2020 "бабою і тілом".

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До речі, інший депутат Жан Беленюк висловив припущення, що Магучіх просто не пояснили як потрібно себе вести.

"Наша спортсменка, а точніше, якесь тіло, обіймалася з московкою. Вважаю це прикладом найдикішої дегенерації, публічного ексгібіціонізму, який свідчить, що це просто тіло, у якого немає ні принципів, ні переконань, ні ідей.

Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

Я цій бабі, яку тут мають за спортсменку, бажаю, щоб, коли вб'ють її дитину, вона обов'язково обнялась з вбивцею. В інший спосіб їх не навчити.

Я б цю медаль, яку вона отримала, відправила назад до Токіо, а цю "баберу" позбавила б українського громадянства", – заявила Фаріон на своїй сторінці в Instagram.

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Пізніше в ефірі одного з телеканалів Фаріон назвала Магучіх біосміттям.

"Вона на весь світ заявила, що ми один народ, підтвердила тезу Путіна. Я б повернула нагороду цього біологічного сміття назад.

Це публічна демонстрація колабораціонізму. Це ще одне свідчення того, що тіло без ідеї нічого не варто – просто сміття.

Ярослава Магучіх / Фото: REUTERS

І ця особистість продемонструвала це сміття тоді, коли нам стріляють в обличчя, коли нас вбивають.

Я публічно звертаюся до неї і питаю: якби ти, баба, мала дитину, і твою дитину вбили б, ти обіймалася б з вбивцею?", – додала політикиня.

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Сама 19-річна Магучіх поки ніяк не реагує на скандал, зате за неї заступаються її колеги. Вчора каратист Станіслав Горуна заявив, що Магучіх проявила до росіянки ввічливість.

Сьогодні з таким же посилом виступила інша наша легкоатлетка Ольга Біблік.

"У різних сферах діяльності (політика, спорт вищих досягнень і т.д.) є особливі правила поведінки (протокол).

При зустрічі президентів, навіть ворогуючих країн, перед переговорами вони потискують один одному руку. Це ніхто не вважає зрадою...

Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

На Олімпійських іграх, існує свій протокол поведінки. Відповідно до девізу П'єра де Кубертена: "О Спорт, Ти-Мир!" – спортсмени перед сутичкою, потискують один одному руку, а після змагання, призери та чемпіони вітають один одного із закінченням боротьби.

Таким, як мадам Ірина Фаріон, просто важко це зрозуміти ... Ярослава, ми дякуємо тобі за медаль! Дуже любимо і цінуємо! Не звертай уваги! ", – написала вона в Instagram.