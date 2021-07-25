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Олімпіада 2020 в Токіо

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Неймовірна сенсація Олімпіади! Американська Dream Team програла французам

Олег Люлька Олег Люлька
25 липня, 18:27
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У своєму стартовому поєдинку на баскетбольному турнірі Олімпіади в Токіо збірна Сполучених Штатів поступилася національній команді Франції з рахунком 76:83
Збірна США зазнала фіаско
Збірна США зазнала фіаско / Фото: Reuters

Французи віддали американцям перші дві чверті, але знищили Штати в двох наступних – 83:76 (15:22 22:23 25:11, 21:20).

Для команди США ця поразка стала першою в фінальних турнірах Олімпіад з 2004 року! На Іграх-2004 в Афінах американські баскетболісти поступилися Аргентині на стадії півфіналу.

До сьогоднішньої поразки від французів у команди США була серія з 25 перемог поспіль на Олімпіадах.

На Іграх 2008, 2012 і 2016 років американці здобували "золото", виграючи всі матчі баскетбольного турніру.

Утім, у американців ще є шанс все виправити в Токіо. Адже з кожної групи до 1/4 фіналу виходять по дві команди, а за сприятливих умов може пробитися навіть третя.

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Нагадаємо, перед Олімпіадою-2020 в Dream Team спалахнули розбірки. На тренуванні команди Штатів в Японії зірка Бруклін Нетс Кевін Дюрант посварився з центровим Маямі Гіт Бемом Адебайо.

Бем Адебайо і Кевін Дюрант не поділили м'яч
Бем Адебайо і Кевін Дюрант не поділили м'яч / Фото: Instagram

Дюрант забив з кута майданчика, після чого розраховував знову отримати м'яч. Адебайо натомість підібрав снаряд і почав відпрацьовувати дриблінг. За що Кевін голосно насварив Адебайо.

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