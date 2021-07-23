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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розбірки в команді США на Олімпіаді. Що не поділили зірки НБА?

Олена Павлова Олена Павлова
23 липня, 18:21
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Напередодні першого поєдинку на Олімпійських іграх в Японії американські гравці з'ясовували стосунки спочатку на тренуванні, а потім – в соціальних мережах
Бем Адебайо і Кевін Дюрант не поділили м'яч
Бем Адебайо і Кевін Дюрант не поділили м'яч / Фото: Instagram

У чоловічій збірній США з баскетболу, яка вважається головним претендентом на перемогу на Олімпіаді-2020 в Токіо, стався конфлікт. Раніше рекордсменку Олімпіади позбавили права нести прапор на відкритті.

На тренуванні команди Штатів в Японії зірка Бруклін Нетс Кевін Дюрант посперечався з центровим Майамі Хіт Бемом Адебайо. Дюрант забив з кута майданчика, після чого розраховував отримати м'яч назад. Але Адебайо натомість підібрав снаряд і почав відпрацьовувати дриблінг. За що Кевін голосно відчитав Адебайо.

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Після цього спортсмени обговорили подію вже у соціальних мережах:

"Чувак бачив, як я закинув триочковий, але почав відпрацьовувати дриблінг моїм м'ячем. Бро повинен був отримати невеликий урок поваги", – написав Дюрант у своєму Twitter

"Досить брехати, Кей Ді! Ти бачив, що твоє місце зайняв Ліллард! Ти просто хотів відчитати мене, як молодшого", – відповів ветерану Адебайо

Незабаром Дюрант, який вже двічі перемагав на Олімпіаді, зробив відсилання до пісні Дрейка "Не розумієте жартів", немов би натякаючи, що подію не варто сприймати всерйоз. А перший матч на Іграх США проведуть 25 липня проти збірної Франції.

Раніше найсексуальніша баскетболістка відмовилася їхати на Олімпіаду в Токіо через паніку.

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