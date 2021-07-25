Всі медалісти Олімпійських ігор 25 липня Поділитися Копіювати лінк

25 липня на Олімпійських іграх в Токіо розігрують медалі у 10 видах спорту, при цьому, чотири комплекти – в плаванні. Всі медалісти другого дня Олімпіади-2020