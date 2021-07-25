Всі медалісти Олімпійських ігор 25 липня

У неділю визначаться медалісти в велоспорті, дзюдо, плаванні, де розіграють чотири комплекти, стрибках у воду, скейтбордингу, стрільбі, стрільбі з лука, тхеквондо, важкої атлетики та фехтування.
ВЕЛОСПОРТ
Жінки, шосе, групова гонка
- Анна Кізенхофер (Австрія) – 3:52:45
- Аннемік ван Влетен(Нідерланди) + 1:15
- Еліза Лонго Борджин (Італія) +1:29
ДЗЮДО
Жінки, напівлегка вага, 52 кг
Жінки, напівлегка вага, 52 кг
ПЛАВАННЯ
Чоловіки, комплексне плавання, 400 м
- Чейз Каліш (США) – 4: 09.42
- Джей Літерленд (США) + 0.86
- Брендон Сміт (Австралія) + 0.96
Чоловіки, вільний стиль, 400 м
- Ахмед Хафнауі (Туніс) – 3: 43.36
- Джек Маклафлін (Австралія) + 0.16
- Кіран Сміт (США) + 0.58
Жінки, комплексне плавання, 400 м
- Юї Охасі (Японія) – 4: 32.08
- Емма Веянт (США) + 0.68
- Халі Флікінгер (США) + 2.82
Жінки, вільний стиль, естафета 4х100 м
- Австралія – 3: 29.69 (світовий рекорд)
- Канада + 3.09
- США + 3.12
СТРИБКИ У ВОДУ
Жінки, трамплін 3 м, синхронні стрибки
- Китай
- Канада
- Німеччина
скейтбординг
Чоловіки, стріт
- Юто Хорігоме (Японія) – 37.18
- Келвін Хофлер (Бразилія) – 36.15
- Джаггер Ітон (США) – 35.35
СТРІЛЬБА
Жінки, пістолет пневматичний, 10 м
- Віталіна Бацарашкіна (РОК) – 240,3 (олімпійський рекорд)
- Антоанета Костадінова (Болгарія) – 239,4
- Цзян Рансінь (Китай) – 218
Чоловіки, гвинтівка пневматична, 10 м
- Вільям Шейнер (США) – 251,6 (олімпійський рекорд)
- Ліхао Шен (Китай) – 250,9
- Хаожань Ян (Китай) – 229.4
ПАЛЬБА З ЛУКА
Жінки, командна першість
- Південна Корея
- РОК
- Німеччина
ТХЕКВОНДО
Жінки, 49 – 57 кг
Чоловіки, 58 – 68 кг
ВАЖКА АТЛЕТИКА
Чоловіки, 61 кг
Чоловіки, 67 кг
ФЕХТУВАННЯ
Жінки, рапіра, індивідуальна першість
Чоловіки, шпага, індивідуальна першість