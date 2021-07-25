Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Всі медалісти Олімпійських ігор 25 липня

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
25 липня, 12:10
Копіювати лінк
25 липня на Олімпійських іграх в Токіо розігрують медалі у 10 видах спорту, при цьому, чотири комплекти – в плаванні. Всі медалісти другого дня Олімпіади-2020
Медалісти Олімпіади 25 липня
Медалісти Олімпіади 25 липня / Фото: Reuters

У неділю визначаться медалісти в велоспорті, дзюдо, плаванні, де розіграють чотири комплекти, стрибках у воду, скейтбордингу, стрільбі, стрільбі з лука, тхеквондо, важкої атлетики та фехтування.

ВЕЛОСПОРТ

Жінки, шосе, групова гонка

  • Gold Medal Анна Кізенхофер (Австрія) – 3:52:45
  • Silver Medal Аннемік ван Влетен(Нідерланди) + 1:15
  • Bronze Medal Еліза Лонго Борджин (Італія) +1:29

ДЗЮДО

Жінки, напівлегка вага, 52 кг

Жінки, напівлегка вага, 52 кг

ПЛАВАННЯ

Чоловіки, комплексне плавання, 400 м

  • Gold Medal Чейз Каліш (США) – 4: 09.42
  • Silver Medal Джей Літерленд (США) + 0.86
  • Bronze Medal Брендон Сміт (Австралія) + 0.96

Чоловіки, вільний стиль, 400 м

  • Gold Medal Ахмед Хафнауі (Туніс) – 3: 43.36
  • Silver Medal Джек Маклафлін (Австралія) + 0.16
  • Bronze Medal Кіран Сміт (США) + 0.58

Жінки, комплексне плавання, 400 м

  • Gold Medal Юї Охасі (Японія) – 4: 32.08
  • Silver Medal Емма Веянт (США) + 0.68
  • Bronze Medal Халі Флікінгер (США) + 2.82

Жінки, вільний стиль, естафета 4х100 м

  • Gold Medal Австралія – 3: 29.69 (світовий рекорд)
  • Silver Medal Канада + 3.09
  • Bronze Medal США + 3.12

СТРИБКИ У ВОДУ

Жінки, трамплін 3 м, синхронні стрибки

  • Gold Medal Китай
  • Silver Medal Канада
  • Bronze Medal Німеччина

скейтбординг

Чоловіки, стріт

В тренді
  • Gold Medal Юто Хорігоме (Японія) – 37.18
  • Silver Medal Келвін Хофлер (Бразилія) – 36.15
  • Bronze Medal Джаггер Ітон (США) – 35.35

СТРІЛЬБА

Жінки, пістолет пневматичний, 10 м

  • Gold Medal Віталіна Бацарашкіна (РОК) – 240,3 (олімпійський рекорд)
  • Silver Medal Антоанета Костадінова (Болгарія) – 239,4
  • Bronze Medal Цзян Рансінь (Китай) – 218

Чоловіки, гвинтівка пневматична, 10 м

  • Gold Medal Вільям Шейнер (США) – 251,6 (олімпійський рекорд)
  • Silver Medal Ліхао Шен (Китай) – 250,9
  • Bronze Medal Хаожань Ян (Китай) – 229.4

ПАЛЬБА З ЛУКА

Жінки, командна першість

  • Gold Medal Південна Корея
  • Silver Medal РОК
  • Bronze Medal Німеччина

ТХЕКВОНДО

Жінки, 49 – 57 кг

Чоловіки, 58 – 68 кг

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, 61 кг

Чоловіки, 67 кг

ФЕХТУВАННЯ

Жінки, рапіра, індивідуальна першість

Чоловіки, шпага, індивідуальна першість

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Медалі Олімпіади
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китайська Народна Республіка Китайська Народна РеспублікаCN
4
1
3
8
2
flag Японія ЯпоніяJP
3
1
0
4
3
flag США СШАUS
2
2
4
8
4
flag Угорщина УгорщинаHU
1
0
0
1
5
flag XK
1
0
0
1
6
flag Таїланд ТаїландTH
1
0
0
1
7
flag Іран ІранIR
1
0
0
1
8
flag Еквадор ЕквадорEC
1
0
0
1
9
flag Південна Корея Південна КореяKR
1
0
2
3
10
flag Туніс ТунісTN
1
1
0
2
Медальний залік
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти