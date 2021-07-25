Все медалисты Олимпийских игр 25 июля

В Воскресенье определятся медалисты в велоспорте, дзюдо, плавании, где разыграют четыре комплекта, прыжках в воду, скейтбординге, стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, тяжелой атлетике и фехтовании.
ВЕЛОСПОРТ
Женщины, шоссе, групповая гонка
ДЗЮДО
Женщины, полулегкий вес, 52 кг
Женщины, полулегкий вес, 52 кг
ПЛАВАНИЕ
Мужчины, комплексное плавание, 400 м
- Чейз Калиш (США) – 4:09.42
- Джэй Литерленд (США) + 0.86
- Брендон Смит (Австралия) + 0.96
Мужчины, вольный стиль, 400 м
- Ахмед Хафнауи (Тунис) – 3:43.36
- Джек Маклафлин (Австралия) + 0.16
- Киран Смит (США) + 0.58
Женщины, комплексное плавание, 400 м
- Юи Охаси (Япония) – 4:32.08
- Эмма Веянт (США) + 0.68
- Хали Фликингер (США) + 2.82
Женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м
- Австралия – 3:29.69 (мировой рекорд)
- Канада + 3.09
- США + 3.12
ПРЫЖКИ В ВОДУ
Женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки
- Китай
- Канада
- Германия
СКЕЙТБОРДИНГ
Мужчины, стрит
- Юто Хоригомэ (Япония) – 37.18
- Келвин Хофлер (Бразилия) – 36.15
- Джаггер Итон (США) – 35.35
СТРЕЛЬБА
Женщины, пистолет пневматический, 10 м
- Виталина Бацарашкина (РОК) – 240,3 (олимпийский рекорд)
- Антоанета Костадинова (Болгария) – 239,4
- Цзян Рансинь (Китай) – 218
Мужчины, винтовка пневматическая, 10 м
- Уильям Шейнер (США) – 251.6 (олимпийский рекорд)
- Лихао Шэн (Китай) – 250.9
- Хаожань Ян (Китай) – 229.4
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Женщины, командное первенство
- Южная Корея
- РОК
- Германия
ТХЭКВОНДО
Женщины, 49 – 57 кг
Мужчины, 58 – 68 кг
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины, 61 кг
Мужчины, 67 кг
ФЕХТОВАНИЕ
Женщины, рапира, индивидуальное первенство
Мужчины, шпага, индивидуальное первенство