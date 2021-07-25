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Олимпиада 2020 в Токио

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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Все медалисты Олимпийских игр 25 июля

Александр Трикиша Александр Трикиша
25 июля, 12:10
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25 июля на Олимпийских играх в Токио разыгрывают медали в 10 видах спорта, при этом, четыре комплекта – в плавании. Все медалисты второго дня Олимпиады-2020
Медалисты Олимпиады 25 июля
Медалисты Олимпиады 25 июля / Фото: Reuters

В Воскресенье определятся медалисты в велоспорте, дзюдо, плавании, где разыграют четыре комплекта, прыжках в воду, скейтбординге, стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, тяжелой атлетике и фехтовании.

ВЕЛОСПОРТ

Женщины, шоссе, групповая гонка

ДЗЮДО

Женщины, полулегкий вес, 52 кг

Женщины, полулегкий вес, 52 кг

ПЛАВАНИЕ

Мужчины, комплексное плавание, 400 м

  • Gold Medal Чейз Калиш (США) – 4:09.42
  • Silver Medal Джэй Литерленд (США) + 0.86
  • Bronze Medal Брендон Смит (Австралия) + 0.96

Мужчины, вольный стиль, 400 м

  • Gold Medal Ахмед Хафнауи (Тунис) – 3:43.36
  • Silver Medal Джек Маклафлин (Австралия) + 0.16
  • Bronze Medal Киран Смит (США) + 0.58

Женщины, комплексное плавание, 400 м

  • Gold Medal Юи Охаси (Япония) – 4:32.08
  • Silver Medal Эмма Веянт (США) + 0.68
  • Bronze Medal Хали Фликингер (США) + 2.82

Женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м

  • Gold Medal Австралия – 3:29.69 (мировой рекорд)
  • Silver Medal Канада + 3.09
  • Bronze Medal США + 3.12

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки

  • Gold Medal Китай
  • Silver Medal Канада
  • Bronze Medal Германия

СКЕЙТБОРДИНГ

Мужчины, стрит

В тренде
  • Gold Medal Юто Хоригомэ (Япония) – 37.18
  • Silver Medal Келвин Хофлер (Бразилия) – 36.15
  • Bronze Medal Джаггер Итон (США) – 35.35

СТРЕЛЬБА

Женщины, пистолет пневматический, 10 м

  • Gold Medal Виталина Бацарашкина (РОК) – 240,3 (олимпийский рекорд)
  • Silver Medal Антоанета Костадинова (Болгария) – 239,4
  • Bronze Medal Цзян Рансинь (Китай) – 218

Мужчины, винтовка пневматическая, 10 м

  • Gold Medal Уильям Шейнер (США) – 251.6 (олимпийский рекорд)
  • Silver Medal Лихао Шэн (Китай) – 250.9
  • Bronze Medal Хаожань Ян (Китай) – 229.4

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Женщины, командное первенство

  • Gold Medal Южная Корея
  • Silver Medal РОК
  • Bronze Medal Германия

ТХЭКВОНДО

Женщины, 49 – 57 кг

Мужчины, 58 – 68 кг

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, 61 кг

Мужчины, 67 кг

ФЕХТОВАНИЕ

Женщины, рапира, индивидуальное первенство

Мужчины, шпага, индивидуальное первенство

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