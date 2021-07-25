Все медалисты Олимпийских игр 25 июля Поделиться Копировать ссылку

25 июля на Олимпийских играх в Токио разыгрывают медали в 10 видах спорта, при этом, четыре комплекта – в плавании. Все медалисты второго дня Олимпиады-2020