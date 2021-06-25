Він білий! Расистський скандал в баскетбольній збірній США перед Олімпіадою

Аналітик НБА впевнений, що гравець Клівленда Кевін Лав потрапив в олімпійську збірну країни лише через колір шкіри

Кевін Лав поїде в Токіо-2020 / Фото: Instagram

Расистський скандал спалахнув навколо олімпійської збірної США з баскетболу. Відомий аналітик НБА Джалілі Роуз вважає, що виклик в збірну США Кевіна Лава обумовлений кольором шкіри баскетболіста.

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"Кевін Лав в команді через те, що він білий. Не бійтеся створити повністю чорну команду, що представляє Сполучені Штати Америки. Я розчарований цим. Будь-хто, хто дивився матчі НБА в цьому році, знає, що у Кевіна Лава не було зіркового сезону. Лав не був кращим гравцем у своїй команді і явно не заслуговує на те, щоб бути в цьому складі збірної США. Місце Лава мало дістатися Деандру Ейтону, який проводить приголомшливий плей-офф у складі Фінікс Санз" , – наводить слова Роуза Cavs Nation.

Кевін Лав в сезоні-2020/2021 набирав в середньому 12,2 очка за гру (найгірший показник з сезону новачка) і 7,4 підбори (антирекорд кар'єри).

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