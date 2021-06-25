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Він білий! Расистський скандал в баскетбольній збірній США перед Олімпіадою

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
25 червня, 10:42
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Аналітик НБА впевнений, що гравець Клівленда Кевін Лав потрапив в олімпійську збірну країни лише через колір шкіри
Кевін Лав поїде в Токіо-2020
Кевін Лав поїде в Токіо-2020 / Фото: Instagram

Расистський скандал спалахнув навколо олімпійської збірної США з баскетболу. Відомий аналітик НБА Джалілі Роуз вважає, що виклик в збірну США Кевіна Лава обумовлений кольором шкіри баскетболіста.

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"Кевін Лав в команді через те, що він білий. Не бійтеся створити повністю чорну команду, що представляє Сполучені Штати Америки. Я розчарований цим. Будь-хто, хто дивився матчі НБА в цьому році, знає, що у Кевіна Лава не було зіркового сезону. Лав не був кращим гравцем у своїй команді і явно не заслуговує на те, щоб бути в цьому складі збірної США. Місце Лава мало дістатися Деандру Ейтону, який проводить приголомшливий плей-офф у складі Фінікс Санз" , – наводить слова Роуза Cavs Nation.

Кевін Лав в сезоні-2020/2021 набирав в середньому 12,2 очка за гру (найгірший показник з сезону новачка) і 7,4 підбори (антирекорд кар'єри).

Раніше ми писали, як одержимий кінцем світу священик позбавив марафонця олімпійського "золота".

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#
Команда
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Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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