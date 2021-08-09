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"Ми всім набридли!" Росіянам не сподобалася правда української судді про їхнє фіаско в Токіо

Олег Люлька Олег Люлька
9 серпня, 15:43
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Тренер з РФ Тетяна Тарасова гнівно відреагувала на слова української рефері Лідії Виноградної про справедливість поразки російських гімнасток у Токіо
Ліной Ашрам перемогла Діну Аверіну
Ліной Ашрам перемогла Діну Аверіну / Фото: Reuters

Тренер десяти олімпійських чемпіонів з фігурного катання з РФ Тетяна Тарасова висловила незгоду з оцінкою української судді Лідії Виноградної причин сенсаційної поразки росіянок у гімнастичному турнірі Олімпіади.

Нагадаємо, Виноградна заявила, що перемогу ізраїльтянці Ліной Ашрам над Діною Аверіною з ОКР принесла "складність тіла" – цей термін означає технічну цінність елементів, які у Ашрам, на думку Виноградної, були складнішими.

Ашрам із золотом, Аверіна зі сріблом. Виноградна – це справедливо
Ашрам із золотом, Аверіна зі сріблом. Виноградна – це справедливо / Фото: Reuters

"Ми за день до змагань у кваліфікації з цією ж програмою обіграли цю ж дівчинку. Там складність тіла була достатня?" – висловила своє обурення Тарасова в коментарі СЕ

"Наші дівчатка тоді виграли у неї. Чи вбачаю я в цьому політику? Так. Ми просто всім набридли зі своїми перемогами. Не буду говорити, на що це схоже. За такий результат треба питати у суддів. Тренерам просто не хочеться працювати після таких потворних і нечесних змагань", – обурюється Тарасова

Тетяна Тарасова
Тетяна Тарасова / Фото: Championat.ru

При цьому інша фігуристка, перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл, вважає обурення росіян щодо суддівства художньої гімнастики на Іграх у Токіо необґрунтованим.

"Не розумію, в чому скандал? Спортсмен вийшов, зробив свою справу, йому виставили оцінку. Згадайте мою Олімпіаду в Ліллехаммері", – написала в Instagram Оксана Баюл, яка на Іграх-1994, на подив багатьох, перемогла американку Ненсі Керріган

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Нагадаємо, слідом за поразкою в індивідуальній першості з художньої гімнастики в Токіо росіянки залишилися без "золота" і в командній, там їх перевершила Болгарія.

Востаннє таке сталося на Олімпіаді-1996 в Атланті. Тоді в індивідуальному багатоборстві перемогла українка Катерина Серебрянська, а в командних змаганнях "золото" забрали іспанки.

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Країна
Золото
Срібло
Бронза
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39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
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10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
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