"Ми всім набридли!" Росіянам не сподобалася правда української судді про їхнє фіаско в Токіо

Тренер з РФ Тетяна Тарасова гнівно відреагувала на слова української рефері Лідії Виноградної про справедливість поразки російських гімнасток у Токіо

Ліной Ашрам перемогла Діну Аверіну / Фото: Reuters

Тренер десяти олімпійських чемпіонів з фігурного катання з РФ Тетяна Тарасова висловила незгоду з оцінкою української судді Лідії Виноградної причин сенсаційної поразки росіянок у гімнастичному турнірі Олімпіади.

Нагадаємо, Виноградна заявила, що перемогу ізраїльтянці Ліной Ашрам над Діною Аверіною з ОКР принесла "складність тіла" – цей термін означає технічну цінність елементів, які у Ашрам, на думку Виноградної, були складнішими.

Ашрам із золотом, Аверіна зі сріблом. Виноградна – це справедливо / Фото: Reuters

"Ми за день до змагань у кваліфікації з цією ж програмою обіграли цю ж дівчинку. Там складність тіла була достатня?" – висловила своє обурення Тарасова в коментарі СЕ

"Наші дівчатка тоді виграли у неї. Чи вбачаю я в цьому політику? Так. Ми просто всім набридли зі своїми перемогами. Не буду говорити, на що це схоже. За такий результат треба питати у суддів. Тренерам просто не хочеться працювати після таких потворних і нечесних змагань", – обурюється Тарасова

Тетяна Тарасова / Фото: Championat.ru

При цьому інша фігуристка, перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл, вважає обурення росіян щодо суддівства художньої гімнастики на Іграх у Токіо необґрунтованим.

"Не розумію, в чому скандал? Спортсмен вийшов, зробив свою справу, йому виставили оцінку. Згадайте мою Олімпіаду в Ліллехаммері", – написала в Instagram Оксана Баюл, яка на Іграх-1994, на подив багатьох, перемогла американку Ненсі Керріган

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Нагадаємо, слідом за поразкою в індивідуальній першості з художньої гімнастики в Токіо росіянки залишилися без "золота" і в командній, там їх перевершила Болгарія.

Востаннє таке сталося на Олімпіаді-1996 в Атланті. Тоді в індивідуальному багатоборстві перемогла українка Катерина Серебрянська, а в командних змаганнях "золото" забрали іспанки.