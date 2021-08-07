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Олімпіада 2020 в Токіо

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Революція в гімнастиці! Росія без "золота" художниць на Олімпіаді і з купою протестів

Олена Павлова Олена Павлова
7 серпня, 13:39
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Ізраїльська спортсменка Ліной Ашрам зробила просто неможливе на Олімпійських іграх-2020 в Токіо і обіграла двох представниць ОКР сестер Аверіних
Ліною Ашрам обіграла на Олімпіаді Діну Аверіну, а Христина Погранична стала найкращою з українок
Ліною Ашрам обіграла на Олімпіаді Діну Аверіну, а Христина Погранична стала найкращою з українок / Фото: Reuters

В олімпійському Токіо завершилися змагання з художньої гімнастики в особистій першості, які вилилися в справжню драму зі сльозами і протестами. І Росія сенсаційно залишилася без золотої медалі в цьому виді програми вперше за 21 рік!

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Ізраїльська спортсменка Ліной Ашрам зробила просто революцію в художній гімнастиці і випередила Діну Аверіну з РФ в боротьбі за "золото" всього на півтора десятих бала! Ліной лідирувала в трьох видах, допустила помилку в стрічці, але запасу вистачило!

Діна Аверіна плакала разом з сестрою Ариною, яка також сенсаційно залишилася взагалі без нагород. Представники РФ пачками подавали протести на свої оцінки, але нічого змінити не змогли.

В тренді

Востаннє Олімпіаду виграла не росіянка 1996-го. І це була українка Катерина Серебрянська.

Добре в нинішніх умовах виступили і дві українки у фіналі Олімпіади. Христина Погранична стала дев'ятою, набравши 95,100 бала. Вікторія Онопрієнко помилилася на стрічці і показала 10-й результат, набравши 93,350 бала.

Художня гімнастика
Особисте багатоборство. Фінал

  • 1. Ліной Ашрам (Ізраїль) – 107,800 бала
  • 2. Діна Аверіна (ОКР) – 107,650
  • 3. Аліна Горносько (Білорусь) – 102,700
  • 4. Аріна Аверіна (ОКР) – 102,100
  • 5. Боряна Калейн (Болгарія) – 100,625
  • 6. Мілена Балдасаррі (Італія) – 99,625
  • 7. Ніколь Зелікман (Ізраїль) – 95,600
  • 8. Анастасія Салос (Білорусь) – 95,175
  • 9. Христина Погранична (Україна) – 95,100
  • 10. Вікторія Онопрієнко (Україна) – 93,350

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
38
29
17
84
2
flag США СШАUS
34
36
32
102
3
flag Японія ЯпоніяJP
25
12
16
53
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
20
21
21
62
5
flag ОКР ОКРROC
17
25
23
65
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
21
44
7
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
8
flag Італія ІталіяIT
10
10
18
38
9
flag Нідерланди НідерландиNL
9
10
12
31
10
flag Франція ФранціяFR
7
12
11
30
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