Фурії в чорному! Українки увірвалися до фіналу Олімпіади в гімнастиці

Українки пройшли кваліфікацію до фіналу з художньої гімнастики на Олімпійських іграх-2020 в Токіо в командних змаганнях

Українська команда на Олімпіаді-2020 в Токіо / Фото: Reuters

У відбірковому раунді наші грації набрали 82,700 бала і показали 6-й результат. Тоді як до фінального раунду в Японії відбиралися тільки вісім команд з 14-ти. Раніше дві українські гімнастки потрапили до особистого фіналу Олімпіади.

Читайте також: Я дуже втомився! Тільки один український гімнаст виступив у фіналі Олімпіади

У вправах з м'ячами українки набрали 41,450 бала, показавши сьомий результат, а 41,250 набрані очки у вправі з 3 обручами і 2 булавами дозволили стати шостими.

Українську команду в груповому багатоборстві представляють Маріола Бондарчук, Дар'я Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк і Марія Височанська.

В тренді Українець виявився швидшим за медалістів, але залишився без нагороди Токіо



фото Reutets

За підсумками кваліфікації першого місце зайняла збірна Болгарії, яка набрала 91,8 бала і випередила майже на 2,7 бала представниць ROC. А росіянки в свою чергу майже два бали виграли у Італії.

Художня гімнастика

Групові вправи. Кваліфікація