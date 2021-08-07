Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Фурії в чорному! Українки увірвалися до фіналу Олімпіади в гімнастиці

Олена Павлова Олена Павлова
7 серпня, 08:39
Копіювати лінк
Українки пройшли кваліфікацію до фіналу з художньої гімнастики на Олімпійських іграх-2020 в Токіо в командних змаганнях
Українська команда на Олімпіаді-2020 в Токіо
Українська команда на Олімпіаді-2020 в Токіо / Фото: Reuters

У відбірковому раунді наші грації набрали 82,700 бала і показали 6-й результат. Тоді як до фінального раунду в Японії відбиралися тільки вісім команд з 14-ти. Раніше дві українські гімнастки потрапили до особистого фіналу Олімпіади.

Читайте також: Я дуже втомився! Тільки один український гімнаст виступив у фіналі Олімпіади

У вправах з м'ячами українки набрали 41,450 бала, показавши сьомий результат, а 41,250 набрані очки у вправі з 3 обручами і 2 булавами дозволили стати шостими.

Українську команду в груповому багатоборстві представляють Маріола Бондарчук, Дар'я Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк і Марія Височанська.

В тренді


фото Reutets

За підсумками кваліфікації першого місце зайняла збірна Болгарії, яка набрала 91,8 бала і випередила майже на 2,7 бала представниць ROC. А росіянки в свою чергу майже два бали виграли у Італії.

Художня гімнастика
Групові вправи. Кваліфікація

  • 1. Болгарія – 91,800
  • 2. ОКР – 89,050
  • 3. Італія – 87,150
  • 4. Ізраїль – 84,650
  • 5. Китай – 83,600
  • 6. Україна – 82,700
  • 7. Японія – 79,725
  • 8. Білорусь – 79,650

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на сайті "Сьогодні":

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
37
27
17
81
2
flag США СШАUS
33
36
32
101
3
flag Японія ЯпоніяJP
24
12
16
52
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
19
20
20
59
5
flag ОКР ОКРROC
17
24
22
63
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
21
44
7
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
8
flag Італія ІталіяIT
10
10
18
38
9
flag Нідерланди НідерландиNL
9
10
12
31
10
flag Франція ФранціяFR
7
12
9
28
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти