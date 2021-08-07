Фурії в чорному! Українки увірвалися до фіналу Олімпіади в гімнастиці

У відбірковому раунді наші грації набрали 82,700 бала і показали 6-й результат. Тоді як до фінального раунду в Японії відбиралися тільки вісім команд з 14-ти. Раніше дві українські гімнастки потрапили до особистого фіналу Олімпіади.
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У вправах з м'ячами українки набрали 41,450 бала, показавши сьомий результат, а 41,250 набрані очки у вправі з 3 обручами і 2 булавами дозволили стати шостими.
Українську команду в груповому багатоборстві представляють Маріола Бондарчук, Дар'я Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк і Марія Височанська.
фото Reutets
За підсумками кваліфікації першого місце зайняла збірна Болгарії, яка набрала 91,8 бала і випередила майже на 2,7 бала представниць ROC. А росіянки в свою чергу майже два бали виграли у Італії.
Художня гімнастика
Групові вправи. Кваліфікація
- 1. Болгарія – 91,800
- 2. ОКР – 89,050
- 3. Італія – 87,150
- 4. Ізраїль – 84,650
- 5. Китай – 83,600
- 6. Україна – 82,700
- 7. Японія – 79,725
- 8. Білорусь – 79,650
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