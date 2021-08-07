Революция в гимнастике! Россия без "золота" художниц на Олимпиаде и с кучей протестов

Израильская спортсменка Линой Ашрам совершила просто невозможное на Олимпийских играх-2020 в Токио и обыграла двух представительниц ОКР сестер Авериных

Линой Ашрам обыграла на Олимпиаде Дину Аверину, а Кристина Пограничная стала лучшей из украинок / Фото: Reuters

В олимпийском Токио завершились соревнования по художественной гимнастике в личном первенстве, которые вылились в настоящую драму со слезами и протестами. И Россия сенсационно осталась без золотой медали в этом виде программы впервые за 21 год!

Читайте также: Фурии в черном! Украинки ворвались в финал Олимпиады в гимнастике

Израильская спортсменка Линой Ашрам совершила просто революцию в художественной гимнастике и опередила Дину Аверину из РФ в борьбе за "золото" всего на полторы десятых балла! Линой лидировала в трех видах, допустила ошибку в ленте, но запаса хватило!

Дина Аверина плакала вместе с сестрой Ариной, которая также сенсационно осталась вообще без наград. Представители РФ пачками подавали протесты на свои оценки, но ничего изменить не смогли.

Последний раз Олимпиаду выиграла не россиянка в 1996-м. И это была украинка Екатерина Серебрянская.

Хорошо в сложившихся условиях выступили и две украинки в финал Олимпиады. Кристина Пограничная стала девятой, набрав 95,100 балла. Виктория Оноприенко ошиблась на ленте и показала 10-й результат, набрав 93,350 балла.

Художественная гимнастика

Личное многоборье. Финал