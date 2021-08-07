Революция в гимнастике! Россия без "золота" художниц на Олимпиаде и с кучей протестов

В олимпийском Токио завершились соревнования по художественной гимнастике в личном первенстве, которые вылились в настоящую драму со слезами и протестами. И Россия сенсационно осталась без золотой медали в этом виде программы впервые за 21 год!
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Израильская спортсменка Линой Ашрам совершила просто революцию в художественной гимнастике и опередила Дину Аверину из РФ в борьбе за "золото" всего на полторы десятых балла! Линой лидировала в трех видах, допустила ошибку в ленте, но запаса хватило!
Дина Аверина плакала вместе с сестрой Ариной, которая также сенсационно осталась вообще без наград. Представители РФ пачками подавали протесты на свои оценки, но ничего изменить не смогли.
Последний раз Олимпиаду выиграла не россиянка в 1996-м. И это была украинка Екатерина Серебрянская.
Хорошо в сложившихся условиях выступили и две украинки в финал Олимпиады. Кристина Пограничная стала девятой, набрав 95,100 балла. Виктория Оноприенко ошиблась на ленте и показала 10-й результат, набрав 93,350 балла.
Художественная гимнастика
Личное многоборье. Финал
- 1. Линой Ашрам (Израиль) – 107,800 балла
- 2. Дина Аверина (ОКР) – 107,650
- 3. Алина Горносько (Беларусь) – 102,700
- 4. Арина Аверина (ОКР) – 102,100
- 5. Боряна Калейн (Болгария) – 100,625
- 6. Милена Балдасарри (Италия) – 99,625
- 7. Николь Зеликман (Израиль) – 95,600
- 8. Анастасия Салос (Беларусь) – 95,175
- 9. Кристина Пограничная (Украина) – 95,100
- 10. Виктория Оноприенко (Украина) – 93,350
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