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Олимпиада 2020 в Токио

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Революция в гимнастике! Россия без "золота" художниц на Олимпиаде и с кучей протестов

Елена Павлова Елена Павлова
7 августа, 13:39
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Израильская спортсменка Линой Ашрам совершила просто невозможное на Олимпийских играх-2020 в Токио и обыграла двух представительниц ОКР сестер Авериных
Линой Ашрам обыграла на Олимпиаде Дину Аверину, а Кристина Пограничная стала лучшей из украинок
Линой Ашрам обыграла на Олимпиаде Дину Аверину, а Кристина Пограничная стала лучшей из украинок / Фото: Reuters

В олимпийском Токио завершились соревнования по художественной гимнастике в личном первенстве, которые вылились в настоящую драму со слезами и протестами. И Россия сенсационно осталась без золотой медали в этом виде программы впервые за 21 год!

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Израильская спортсменка Линой Ашрам совершила просто революцию в художественной гимнастике и опередила Дину Аверину из РФ в борьбе за "золото" всего на полторы десятых балла! Линой лидировала в трех видах, допустила ошибку в ленте, но запаса хватило!

Дина Аверина плакала вместе с сестрой Ариной, которая также сенсационно осталась вообще без наград. Представители РФ пачками подавали протесты на свои оценки, но ничего изменить не смогли.

В тренде

Последний раз Олимпиаду выиграла не россиянка в 1996-м. И это была украинка Екатерина Серебрянская.

Хорошо в сложившихся условиях выступили и две украинки в финал Олимпиады. Кристина Пограничная стала девятой, набрав 95,100 балла. Виктория Оноприенко ошиблась на ленте и показала 10-й результат, набрав 93,350 балла.

Художественная гимнастика
Личное многоборье. Финал

  • 1. Линой Ашрам (Израиль) – 107,800 балла
  • 2. Дина Аверина (ОКР) – 107,650
  • 3. Алина Горносько (Беларусь) – 102,700
  • 4. Арина Аверина (ОКР) – 102,100
  • 5. Боряна Калейн (Болгария) – 100,625
  • 6. Милена Балдасарри (Италия) – 99,625
  • 7. Николь Зеликман (Израиль) – 95,600
  • 8. Анастасия Салос (Беларусь) – 95,175
  • 9. Кристина Пограничная (Украина) – 95,100
  • 10. Виктория Оноприенко (Украина) – 93,350

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
38
29
17
84
2
flag США СШАUS
34
36
32
102
3
flag Япония ЯпонияJP
24
12
16
52
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
20
21
21
62
5
flag ОКР ОКРROC
17
25
23
65
6
flag Австралия АвстралияAU
17
6
21
44
7
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
8
flag Италия ИталияIT
10
10
18
38
9
flag Нидерланды НидерландыNL
9
10
12
31
10
flag Франция ФранцияFR
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12
11
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