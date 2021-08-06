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Олімпіада 2020 в Токіо

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Дві українки потрапили до фіналу Олімпіади, а шансів на медаль – нуль

Олег Люлька Олег Люлька
6 серпня, 14:25
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Вікторія Онопрієнко і Христина Погранична замкнули ТОП-10 кваліфікації в художній гімнастиці і завтра посперечаються за нагороди, але на п'єдесталі аналітики їх не бачать
Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко
Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко / Фото: Reuters

За підсумками сьогоднішньої кваліфікації десять спортсменок пробилися до завтрашнього фіналу Олімпіади в художній гімнастиці.

Українка Вікторія Онопрієнко стала дев'ятою, її подруга Христина Погранична – десятою.

Однак аналітики букмекерських контор українок серед претенденток на медалі у фіналі Ігор не бачать, вважаючи, що трійку призерок складуть сестри Аверіни з ОКР і ізраїльтянка Ліной Ашрам.

В тренді

Саме в такому порядку вони фінішували в кваліфікації.

Художня гімнастика. Особисте багатоборство. Кваліфікація

  • 1. Діна Аверіна (ОКР) – 106,300 бала
  • 2. Аріна Аверіна (ОКР) – 106,175
  • 3. Ліной Ашрам (Ізраїль) – 103,100
  • ... 9. Вікторія Онопрієнко (Україна) – 95,450
  • ... 10. Христина Погранчина (Україна) – 93,100

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30
96
3
flag Японія ЯпоніяJP
24
10
15
49
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
18
18
19
55
5
flag ОКР ОКРROC
17
23
22
62
6
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17
6
20
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