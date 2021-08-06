Дві українки потрапили до фіналу Олімпіади, а шансів на медаль – нуль

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко / Фото: Reuters
За підсумками сьогоднішньої кваліфікації десять спортсменок пробилися до завтрашнього фіналу Олімпіади в художній гімнастиці.
Українка Вікторія Онопрієнко стала дев'ятою, її подруга Христина Погранична – десятою.
Однак аналітики букмекерських контор українок серед претенденток на медалі у фіналі Ігор не бачать, вважаючи, що трійку призерок складуть сестри Аверіни з ОКР і ізраїльтянка Ліной Ашрам.
Саме в такому порядку вони фінішували в кваліфікації.
Художня гімнастика. Особисте багатоборство. Кваліфікація
- 1. Діна Аверіна (ОКР) – 106,300 бала
- 2. Аріна Аверіна (ОКР) – 106,175
- 3. Ліной Ашрам (Ізраїль) – 103,100
- ... 9. Вікторія Онопрієнко (Україна) – 95,450
- ... 10. Христина Погранчина (Україна) – 93,100
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