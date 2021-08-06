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Олімпіада 2020 в Токіо

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Бій Хижняка за золото Олімпіади: де і коли дивитися

Олег Люлька Олег Люлька
6 серпня, 12:22
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26-річний полтавський боксер Олександр Хижняк на прізвисько Танк перемагав на чемпіонатах світу та Європи, а 7 серпня може виграти і Олімпійські ігри
Еберт Соуза vs Олександр Хижняк
Еберт Соуза vs Олександр Хижняк / Фото: Reuters

У суботу, о 8:45 за Києвом, у поєдинку за золото Ігор-2020 український боксер Олександр Хижняк битиметься з бразильцем Ебертом Соузою.

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У прямому ефірі поєдинок Хижняк – Соуза 7 серпня покаже канал UA:Перший, доступний на сервісі OLL.TV.

Хижняк vs Еберт Соуза
Хижняк vs Еберт Соуза / Фото: Reuters

Нагадаємо, в півфіналі Ігор-2020 бразилець Еберт Соуза з рахунком 4:1 здолав Гліба Бакши, уродженця Сімферополя, який з 2010 по 2014 рік був членом різних збірних України, а потім переметнувся під російський прапор.

Бразилець побив Бакши і не пустив його до Хижняка
Бразилець побив Бакши і не пустив його до Хижняка / Фото: Reuters

Хижняк же в 1/2 фіналу Олімпіади в Токіо вигриз перемогу в бою з філіппінцем Еуміром Марсялем, якому програв перші два раунди поєдинку.

В тренді

Олександр Хижняк на Іграх у Токіо
Олександр Хижняк на Іграх у Токіо / Фото: Reuters

Відзначимо, що з бразильським боксером Ебертом Соузою, який в суботу буде суперником Олександра Хижняка в бою за олімпійське золото Токіо, український Танк вже зустрічався.

Дивіться, як Хижняк здолав Соузу одноголосним рішенням суддів на турнірі "Странджа" в Болгарії на початку 2019 року:

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
34
24
17
75
2
flag США СШАUS
30
35
27
92
3
flag Японія ЯпоніяJP
22
10
15
47
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
17
18
18
53
5
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
20
43
6
flag ОКР ОКРROC
16
23
22
61
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
10
16
35
8
flag Італія ІталіяIT
8
10
18
36
9
flag Франція ФранціяFR
7
11
9
27
10
flag Нідерланди НідерландиNL
7
9
11
27
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